Amber Heard: "Sono lesbica, e allora?"

foto Max Correlati IN LINGERIE PER "MAX" 12:59 - Si innamora delle persone e non del sesso, per questo Amber Heard ha ammesso di essere lesbica senza troppi traumi. Anticonformista per eccellenza, la nuova stella in ascesa nel firmamento hollywoodiano al fianco di divi come Nicolas Cage e Aaron Eckhart, si racconta a "Max" tra libri, film, adolescenza e foto sexy in lingerie. Perché l'attrice ama una donna, ma fa impazzire chiunque.

Di Johnny Depp, suo partner in "The Rum Diary", dice: "E' un uomo di cui innamorarsi, un uomo straordinario, perché non ha paura di essere gentile con la gente, con chiunque lavori sul set, non sente la pressione di dimostrare di essere un eroe".



Per quanto riguarda l'amore e il sesso non sopporta i puritani: "Ho ammesso di essere gay, da qualche anno ho una relazione con una donna, la fotografa Tasya van Ree. Mi innamoro delle persone, non di un sesso. Quello che ho amato delle persone è sempre stato il carattere, l'individualità. Mi intristisce che gli Stati Uniti siano così puritani, che qualcuno possa impormi un tipo di relazione rispetto a un'altra".



E anche la sua adolescenza è stata "diversa" rispetto a quella delle sue amiche: "Mentre io andavo a vedere film indipendenti, la maggior parte dei miei amici ascoltava le Dixie Chicks, guardava football & cheerleaders, e non vedeva l'ora di andare alla prom e perdere la propria verginità (la prom è il ballo di fine anno scolastico, dove normalmente si ha il primo rapporto sessuale, ndr). Io alla prom non sono nemmeno andata". Fuori dal set appena può le piace andare a cavallo, "sono cresciuta in sella", leggere libri e cucinare: "Amo il cibo italiano e cucino un risotto alle cipolle dolci così buono che devo assaggiarne ancora uno migliore del mio!".