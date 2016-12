Gerini: "Sono la regina dello spogliarello"

foto Gente Correlati PIZZI E INTIMO PER CLAUDIA 11:06 - Claudia Gerini, presto sul grande schermo nella commedia di Fausto Brizzi "Com'è bello far l'amore", confessa a "Gente" il suo amore per lo spogliarello. Nel film Claudia si esibirà in un numero di burlesque ad alto tasso erotico, che la lascerà in perizoma e con soli due pon pon a coprirle il seno. Ma anche nel privato è sempre pronta a giocare con la sua sensualità, tra striptease bollenti e intimo trasgressivo. , presto sul grande schermo nella commedia di Fausto Brizzi "", confessa a "" il suo amore per lo spogliarello. Nel film Claudia si esibirà in un numero diad alto tasso erotico, che la lascerà in perizoma e con soli due pon pon a coprirle il seno. Ma anche nel privato è sempre pronta a giocare con la sua sensualità, tra striptease bollenti e intimo trasgressivo.

Sul set la Gerini sarà Giulia, una moglie insoddisfatta che si metterà in gioco per ravvivare la vita sessuale con il marito Andrea (Fabio de Luigi). "Non avevo mai provato il burlesque - ammette l'attrice - ma mi sono lanciata, grazie all'amore dello spettacolo. Fino a rimanere con il perizoma e due piccoli pon pon a coprire i capezzoli".



Anche lontano dal set Claudia sa come accendere la passione in camera da letto con il suo compagno, il musicista Federico Zampaglione. "In una coppia è importante che la donna si diverta a condire il sesso con un po' di pepe - continua la Gerini, in veste di simpatica sessuologa - Non è necessario essere perfette per essere sexy: a volte basta togliersi le ciabatte, il pigiamone e comprare un baby-doll adatto per l'occasione".