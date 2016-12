"Hugo", la fiaba di Scorsese conquista le sale

- A capeggiare la fila dei film in uscita questo fine settimana c'ècon il suo "", la fiaba per ragazzi che ha sedotto i giurati dell' Oscar fino a garantirgli un record di nomination. E ancora "" dicon, e l'italianissimo "" con

di Martin Scorsese con Asa Butterfield, Ben Kingsley, Chloe Mortz, Sacha Baron CohenUn viaggio onirico che diventa fiaba, un canto d'amore per una città, Parigi, che diventa dottissima e delicata memoria del cinema. Nel segno di un regista che rivendica la forza dell'emozione inventiva della settima arte come condimento essenziale all'esperienza della vita. E' la storia del piccolo Orfano Cabret che negli anni 30 vive nei meandri della stazione ferroviaria di Parigi alla ricerca della chiave per ridare vita a un misterioso automa lasciatogli dal padre. La chiave di volta sta appesa al collo di una ragazzina eccentrica mentre la soluzione dell'enigma è nelle mani di un misterioso giocattolaio che un tempo sognò con il cinematografo Dal romanzo di Brian Selznick, figlio d'arte.di David Fincher con Daniel Craig, Stellan Skarsgaard, Rooney Mara, Robin Wright, Christopher PlummerCome nel romanzo originale di Stig Larson, il giornalista Mikael Blomqvist accetta un difficile incarico investigativo da un magnate della finanza che vuole vederci chiaro nel passato della famiglia. Per venire a capo del pericoloso rompicapo su cui qualcuno vuole tenere il silenzio ad ogni costo, Blomqvist accetta l'aiuto di una hacker eccentrica e pericolosa, Lisbeth Salander. La sceneggiatura di Steven Zaillian segue passo passo il romanzo originale fino all'inattesa conclusioneCon un surplus di effetti speciali.di MaiwennUna fotografa (Melissa) viene incaricata dal Ministero dell'Interno francese di documentare la vita quotidiana della Brigata di Polizia parigina addetta alla protezione dei minori. Tra intrecci sentimentali, rovelli di coscienza e difficoltà quotidiane si svela un mondo di uomini normali a cui, ogni giorno, affidiamo senza saperlo la sicurezza dei nostri figli. Un film di clamoroso successo in Francia, sorpresa nazionale al festival di Cannes, perfino più emozionante della verità della cronaca.