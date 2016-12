"Hugo Cabret", favola per sognatori

E il cinema,, può diventare lo strumento per una, per riacciuffare quel mondo perduto che ognuno si porta dietro. Il regista italoamericano lo ha ammesso senza problemi: "Hugo Cabret", tratto da una graphic novel dell'americano Brian Selznick, è un film dove rivede se stesso,e la potenza della fantasia e del sogno per evadere dalla realtà. Fantasia e sogno le cui porte venivano aperte da una chiave chiamata cinema.Hugo (il sorprendente) è Scorsese ma può essere chiunque. E' un bambino di 12 anni che vive nella stazione di Montparnasse nella. Rimasto orfano, gli rimane l'unica cosa chegli ha lasciato: un misterioso automa con una penna in mano che si convince debba consegnargli un messaggio scritto proprio dal padre. L'automa è da riparare, ma, ha imparato dal genitore orologiaio. Ed è lui, il piccolo Hugo, che nell'immensa e caotica stazione parigina, di nascosto da tutti, cura la manutenzione di tutti gli orologi.Per riparare l'automa,in un negozietto di giocattoli della stazione, ma viene beccato, e da quel momento la sua vita cambia. Il vecchio Papà Georges (), l'anonimo e rabbioso padrone del negozio che vuole, è in realtà Georges Méliès , leggendaria figura realmente esistita del cinema degli albori, che ha lavorato con i fratelli Lumière e che è considerato uno dei pionieri della fantascienza sul grande schermo. L'immagine del razzo che colpisce l'occhio della Luna , che diventerà icona del surrealismo e che ha un suo preciso significato nel film, è una sua invenzione. Accompagnato da Isabelle, (), nipote adottiva di papà Georges, Hugo scopre un'alternativa alla sua solitudine, quella di chi è rimasto solo al mondo, e fa riaffiorare un mondo perduto a chi proprio da quel mondo si sentiva tradito.la vita da guardare avanti e il guardare indietro la propria vita: Scorsese sviluppa le oltre due ore del film su questi due piani, tra Harold Lloyd e Jules Verne, Dickens e Andersen, ispettori cattivi e adorabili fioraie, deliziosi caffè e morbidi croissant. E, svelato il mistero dell'automa, anche la figura di Papà Georges non avrà più segreti, fino a un finale che, parola più ricorrente dell'intero film., "Hugo Cabret" è un moderno kolossal dove le spettacolari scenografie disono arricchite dall'amato/odiato 3D, qui meno fastidioso del solito ma in alcuni momenti superfluo. 3D a parte, il dubbio è che il film di Scorsese, che vuole farci intendere il cinema come frutto di fantasia e artigianalità, a volte abbondi in tecnicismi che lo raffreddano. Tra le scene che scaldano di più, paradossalmente, ce n'é una d'altri tempi, la sequenza ripresa dalla celeberrima proiezione dei primi del '900 del treno che arriva in stazione e degli spettatori che si alzano impauriti e scappano via. Unache non a caso Scorsese ripropone per due volte nel film. Ecco, al di là dei suoi obiettivi, Scorsese ogni tanto si fa prendere la mano e cola troppo in alto, quasi dimenticando quella dirompente semplicità della scena del treno che forse è la vera magia del cinema.Risulta più semplice e artigianale lada cui Hugo Cabret è tratto, pubblicata da Mondadori in una bella edizione . Qui non ci sono effetti speciali. C'è la storia, leggermente (ma non troppo) diversa da quella raccontata da Scorsese, c'è la manualità di un artista con la sua matita a carboncino, e c'è una poesia che stimola più l'immaginazione e la fantasia. Hugo Cabret su carta non è un fumetto e neanche un libro illustrato, ma pagina dopo pagina sono le parole a illustrare le immagini. E questa sì, è vera magia.