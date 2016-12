Seyfried: "Quanti peli pubici in Gola Profonda!"

foto Olycom Correlati UN SET MOLTO FOCOSO 12:49 - Amanda Seyfried è impegnata sul set di "Lovelace", un film sulla vita della protagonista di film hard lanciata da "Gola Profonda". Per calarsi meglio nella parte la bionda attrice ha dovuto visionare il film porno ed è rimasta sconvolta: "Quello che mi ha sorpreso è la quantità di peli pubici!", ha detto alla rivista Glamour. è impegnata sul set di "", un film sulla vita della protagonista di film hard lanciata da "Gola Profonda". Per calarsi meglio nella parte la bionda attrice ha dovuto visionare il film porno ed è rimasta sconvolta: "Quello che mi ha sorpreso è la quantità di peli pubici!", ha detto alla rivista Glamour.

Il produttore della pellicola, Patrick Muldoon, ha confermato che ci saranno molte scene di nudo in "Lovelace" ma secondo Amanda in realtà saranno molte meno.



"Sono sicura che non farei mai un nudo frontale completo per un film- ha detto la Seyfried -. Per ragioni mie personali, e non ho nulla da dimostrare".



"Lovelace" interpretato anche da James Franco e Sarah Jessica Parker - che ha sostituito Demi Moore - uscirà nei cinema entro la fine dell'anno.