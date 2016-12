Ferro: "Il mio amore mi rende felice"

foto Ufficio stampa Correlati TALENTO DELLA MUSICA 10:26 - Tiziano Ferro ad un anno dal suo coming out, con un libro appena pubblicato e l'album "L'amore è una cosa semplice" in vetta alle classifiche, racconta al settimanale Gioia del suo compagno: "Con la sua presenza è cambiata perfino la mia voce, dato che questa è vicina al cuore ed è condizionata da come stai". ad un anno dal suo coming out, con un libro appena pubblicato e l'album "" in vetta alle classifiche, racconta al settimanale Gioia del suo compagno: "Con la sua presenza è cambiata perfino la mia voce, dato che questa è vicina al cuore ed è condizionata da come stai".

"Sono immerso in una storia che mi rende felice. - spiega - E, se fossi padre, penso che ai miei figli impartirei disciplina, ma sempre con tenerezza e amore".



Poi descrive il suo fidanzato: "E' talmente beneducato che va quasi in punta di piedi. Se non è invitato tende a stare in un cantuccio: gli chiedo di fare le cose in modo che io non scambi la sua riservatezza per mancanza di interesse".