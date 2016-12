Killa sorpresa della classifica: "Resto calmo"

foto Ufficio stampa 19:25 - Sorpresa nella classifica dei dischi più venduti della settimana. Adele spodesta i Litfiba e torna prima, Fiorella Mannoia si piazza al secondo posto (davanti a Tiziano Ferro) con il suo nuovo album "Sud". Tra le new entry al quinto posto c'è il giovane rapper Emis Killa con "L'erba cattiva" e a Tgcom24 commenta il risultato: "Ci speravo e sono contento ma sto cercando di restare il più possibile con i piedi per terra". - Sorpresa nella classifica dei dischi più venduti della settimana.spodesta i Litfiba e torna prima,si piazza al secondo posto (davanti a) con il suo nuovo album "". Tra le new entry al quinto posto c'è il giovane rapperconcommenta il risultato: "Ci speravo e sono contento ma sto cercando di restare il più possibile con i piedi per terra".

"Voglio non perdermi troppo in festeggiamenti e matrimoni - dice il rapper - proprio ora che è il momento di martellare, in questo ambiente oggi sei in alto e domani chissà, vedremo col tempo".



Ma la percezione che le cose potessero andar bene c'era già nei negozi, affollatissimi, durante il giro promozionale di Emis: "Negli stores c'è sempre un sacco di gente e sono molto felice, significa che i ragazzi che vengono sono davvero entusiasti del disco e di me! Il complimento più bello è arrivato da un mio collega di cui non faccio il nome... che riferendosi a uno dei brani ha detto avrei voluto scriverlo io".



Qual è il messaggio di "L'erba cattiva": "Più che un messaggio voglio regalare emozioni e trasmettere delle sensazioni profonde a livello emotivo in generale, non sono uno di quelli che vuole insegnare qualcosa o parlare di cose che non mi competono. Preferisco mettermi in gioco e fare rispecchiare chi mi ascolta".



Il disco "L'erba cattiva" contiene collaborazioni con rappresentanti importanti della musica rap italiana: da Fabri Fibra a Marracash, da Gue' Pequeno a Tormento. Attualmente è in rotazione radiofonica “Cashwoman” il primo singolo. Il tour di Emis Killa (organizzato da Live Nation) prenderà il via l'11 febbraio e proseguirà fino ad aprile. Il giovane rapper presenterà il nuovo album con un instore tour nelle principali città italiane (www.emiskilla.it).

Andrea Conti