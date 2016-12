Edelweiss: "Scoprite come sono"

foto Ufficio stampa Correlati BOMBASTICA E PROVOCANTE 12:24 - Crede nella meritocrazia, così il suo passato da attrice hard non le pesa. D'altronde la bombastica Edelweiss ha già fatto parte di film come "Ex – Amici come prima" e "Un'estate ai Caraibi". E ora ha appena finito di girare "Mariano Lamberti con Enrico Silvestrin in cui la sexy attrice interpreta se stessa. "Ora voglio far scoprire le parti più intime del mio personaggio", dice a HardCelebrity.com. - Crede nella meritocrazia, così il suo passato danon le pesa. D'altronde la bombastica Edelweiss ha già fatto parte di film come "" e "". E ora ha appena finito di girare " Good as you ", un film diconin cui la sexy attrice interpreta se stessa. "Ora voglio far scoprire le parti più intime del mio personaggio", dice a

"E' stata una bella esperienza e mi sono davvero divertita - racconta l'attrice -. Adoro le commedie anche se il mio sogno nel cassetto è quello di interpretare una donna normale, magari anche triste. Una donna vera con i suoi problemi, le sue paure e le sue debolezze. Insomma un personaggio normale".



Il suo passato nel porno non la spaventa: "Credo nella meritocrazia. Ecco perché sto studiando molto e mi sto impegnando per migliorare la mia recitazione, pur sapendo che la strada non sarà semplice". Mentre il sogno nel cassetto resta quello di partecipare a un reality, per far conoscere le parti più intime del suo carattere: "E' un sogno che ho da tanto e credo sarebbe un’ottima occasione per far conoscere un lato diverso, magari intimo, del mio personaggio...".