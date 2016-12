"Lovelace", Parker al posto di Demi Moore

foto Olycom Correlati SARAH JESSICA SEXY IN THE CITY 14:40 - Dopo solo una settimana dal ricovero di Sarah Jessica Parker già la sostituisce sul set del film "Lovelace". Il ruolo è quello della femminista degli anni Settanta Gloria Steinem nella pellicola sulla vera vita della pornostar Linda Lovelace, interpretata dall'attrice - Dopo solo una settimana dal ricovero di Demi Moore per esaurimento nervoso,già la sostituisce sul set del film "Lovelace". Il ruolo è quello della femminista degli anni Settantanella pellicola sulla vera vita della pornostar, interpretata dall'attrice Amanda Seyfried

Demi infatti ha preferito rinunciare alla parte per concentrarsi sul suo recupero e per rimettersi in salute, ma secondo i produttori era estremamente dispiaciuta nel perdere il ruolo. "Quando si è tirata fuori dal cast è stato uno shock e una preoccupazione per tutti noi", ha detto a "People" Heidi Jo Markel, che sta producendo il film.



"Abbiamo ricevuto una telefonata - ha aggiunto - si diceva che aveva avuto una 'crisi personale', non sapevamo bene cosa fosse successo, probabilmente un problema di salute, e che era fuori dal cast". Intanto la Parker è apparsa sul set con una parrucca biondo platino nei panni della giornalista Steinem.



Gloria negli Anni Settanta fondò la rivista "Ms", in cui venne pubblicato l'articolo "The Real Linda Lovelace", in cui scriveva che la Lovelace fu obbligata da suo marito, Chuck Traynor, a convertirsi al porno. In seguito Linda divenne una portavoce del movimento contro la pornografia.