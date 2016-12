Oscar, presentatori d'eccezione con Tom Cruise e J.Lo

foto Olycom 09:57 - Mentre si fa alta l'attesa, il cast della serata degli Oscar va componendosi a suon di pezzi da novanta. Dopo Jennifer Lopez, annunciata due giorni fa, anche Tom Cruise sarà tra i presentatori della serata, condotta da Billy Cristal. Intanto si vanno delineando le quote degli scommettitori per i favoriti alla statuette nelle diverse categorie. Tra gli attori George Clooney è senza rivali, seguito a distanza da Jean Dujardin. - Mentre si fa alta l'attesa, il cast della serata degliva componendosi a suon di pezzi da novanta. Dopo, annunciata due giorni fa, anchesarà tra i presentatori della serata, condotta da Billy Cristal. Intanto si vanno delineando le quote degli scommettitori per i favoriti alla statuette nelle diverse categorie. Tra gli attoriè senza rivali, seguito a distanza da Jean Dujardin.

Cruise ha alle spalle una storia importante con la statuetta dell'Academy. Pur non avendola mai vinta, infatti, è stato nominato tre volte. La prima nel 1990 come miglior attore protagonista per "Nato il 4 luglio"; nel 1997, sempre come miglior attore protagonista per "Jerry Maguire" e,infine, nel 2000 come miglior attore non protagonista per "Magnolia".



Per la serata del 26 febbraioa quindi un'altra presenza importante dopo quella di Jennifer Lopez annunciata dai produttori della manifestazione Brian Grazer e Don Mischer qualche giorno fa. Evidentemente quella di Billy Cristal, per quanto storica, era una conduzione non ritenuta sufficientemente d'appeal per un'edizione dove anche sul fronte dei film si è avuto qualche problema, tanto che non sono stati trovati nemmeno dieci titoli all'altezza dell'Oscar ma ne sono stati nominati solo nove.



Sul fronte dei favoriti però George Clooney non ha problemi. Secondo le quote Snai il protagonista di "Paradiso amaro" ha la possibilità di bissare l'Oscar del 2006 (miglior attore non protagonista in "Syriana") tanto da essere quotato 1,55, lasciando ben poche possibilità a Jean Dujardin ("The Artist") quotato 2,70; per Brad Pitt quota 15, Gary Oldman è quotato 20, Demian Birchir 66.



Per la statuetta per la miglior attrice si prospetta un testa a testa tra Meryl Streep, che interpreta Margaret Thatcher in "The Iron Lady" (1,80), e Viola Davis, nel ruolo di Aibileen Clark in "The Help", quotata 4,75. Se gli scommettitori avessero ragione, Dujardin potrebbe comunque consolarsi con la statuetta per il miglior film visto che "The Artist" è strafavorito a quota 1,20.