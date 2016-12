"Mando Irene Fornaciari a Sanremo"

foto Tgcom24 Correlati IRENE TRA BLUES E ROCK 13:21 - Il legame tra l'artista laghée Davide Van De Sfroos e Sanremo è ancora solido. Dopo aver partecipato lo scorso anno in gara con "Yanez", Davide torna e firma il brano che Irene Fornaciari porterà al Festival: "Il Mio Grande Mistero". "Parla della forza costruttiva e distruttiva in ognuno di noi", dice a Tgcom24 il cantautore che svela anche i segreti del concerto che terrà al MediolanumForum di Assago il 25 febbraio. - Il legame tra l'artista laghéee Sanremo è ancora solido. Dopo aver partecipato lo scorso anno in gara con", Davide torna e firma il brano cheporterà al Festival:". "Parla della forza costruttiva e distruttiva in ognuno di noi", diceil cantautore che svela anche i segreti del concerto che terrà al MediolanumForum di Assago il 25 febbraio.

Com'è nato l'incontro con Irene?

Ho pensato a lei già lo scorso anno mentre ero a Sanremo, quando ha duettato con me. Ho sempre apprezzato la sua timbrica e versatilità, caratteristiche rare da trovare in artiste del nostro Paese. Irene viene dal rock e dal pop ma ha dentro di sé anche il mondo dei Nomadi, per esempio. Durante il tour estivo l'ho ospitata e ci siamo ritrovati a chiacchierare della delicatezza di un artista...



Cioè?

L'artista è come una bottiglia di vetro, in apparenza duro ma basta un passo falso e cade per terra in mille pezzi. Basti pensare a cantanti che reggono un concerto davanti a migliaia di persone e poi diventano timidi con le telecamere. E' un po' quello che è successo a me ed Irene. Per questo poi le ho scritto "Il Mio Grande Mistero".



Di cosa parla la canzone?

E' un insieme di immagini cinematografiche con alla base un linguaggio semplice diretto, quasi infantile, ma allo stesso tempo criptico. E' in sostanza il succo del discorso che ci siamo fatti parlando della figura dell'artista. Come un'onda che ti porta sulla arriva, ma quando ne arriva un'altra tutto si ritira e si torna al punto di partenza.



La tua canzone "El Carnevaal de Schignan" fa parte della colonna sonora del film campione di incassi "Benvenuti al Nord", sorpreso?

Moltissimo. Ho scoperto per caso che avevano scelto questa canzone. E in effetti è in linea con il tema di questo film di successo che parla di spostamenti, emigrazioni. Il Carnevale di Schignano è una festa che esiste da 400 anni. Molte maschere rappresentano emigrati ed immigrati, si parla di ritorni e partenze.



Cosa dovranno aspettarsi i tuoi fan dal concerto del 25 febbraio?

Una grande festa. Ho messo in piedi una scaletta con le canzoni più amate dai miei fan in modo che le famiglie e i bambini possano ritrovarsi a cantare insieme con gioia.

Andrea Conti