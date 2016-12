Channing Tatum e il pene finto sul set

09:27 - Negli Stati Uniti uscirà a San Valentino, da noi bisognerà aspettare il 4 maggio. Nella nuova commedia "La memoria del cuore" Channing Tatum deve affrontare una sfida ardua, quella di far innamorare di nuovo la moglie (Rachel McAdams) che ha perso la memoria. E se si annunciano lacrime, non mancano le occasioni per ridere. L'attrice racconta un retroscena divertente: "Channing per scherzo ha creato un pene finto, e io ho pensato: 'ma è vero?'".

La pellicola di Michael Sucsy ispirata a una storia vera (nel cast anche Sam Neill, Scott Speedman, Jessica Lange, Lucas Bryant) racconta di una coppia di neo- sposi originaria del New Mexico che rimane coinvolta in un incidente d'auto. La moglie va in coma e viene accudita dal marito. Quando si riprende non ricorda ninete né del marito né del matrimonio, così l'uomo fa voto di riconquistarla.



Durante le riprese sul set non sono mancati momenti divertenti. Come racconta la stessa McAdams, è stat vittima di uno scherzo: "Channing ha indossato un pene finto. Non sapevo cosa fare. Ho pensato, 'E' è il vero affare?' E' stato molto realistico. E' stato ridicolo...".