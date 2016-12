Sofia Vergara la più desiderabile del mondo

foto Ap/Lapresse Correlati VOTA LA TUA PREFERITA!

BELLA E SENSUALE 15:02 - Sofia Vergara è stata nominata "la donna più desiderabile del mondo" in un sondaggio condotto da AskMen.com. La star del telefilm "Modern family", 40 anni a luglio, ha battuto bellezze del calibro di Kim Kardashian e Rihanna, rispettivamente ottava e nona. Più di un milione di voti sono stati espressi per l'indagine, che è stata dominata dalle over35, mentre le donne più giovani si sono dovute accontentare di appena 11 posti. è stata nominata "l" in un sondaggio condotto da AskMen.com. La star del telefilm "", 40 anni a luglio, ha battuto bellezze del calibro di, rispettivamente ottava e nona. Più di un milione di voti sono stati espressi per l'indagine, che è stata dominata dalle over35, mentre le donne più giovani si sono dovute accontentare di appena 11 posti.

"Sono onorata di aver vinto questo titolo - ha dichiarato la Vergara - Grazie a tutti gli uomini che mi desiderano". Ma qual è il segreto dell'attrice colombiana? "Credo che molti ragazzi siano stupiti nell'apprendere che Sofia ha 40 anni - ha commentato James Bassil, capo redattore di Askmen.it - Proprio non dimostra la sua età" .



Al secondo posto della classifica troviamo la modella Kate Upton, mentre è l'attrice americana Rooney Mara a chiudere il podio. A seguire altre bellezze mozzafiato: la top model australiana Miranda Kerr, la rapper Nicki Minaj, le attrici Emma Stone e Scarlett Johansson, la prezzemolina Kim Kardashian e - in coda alla top ten - Rihanna in compagnia della modella sudafricana Candice Swanepoel.