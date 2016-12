Il Trio Medusa bacia in bocca Linus

foto Ansa Correlati TRA CANDELINE E BACI 11:59 - A festeggiare i primi 30 anni di Radio Deejay al MediolanumForum di Assago (Milano) sold-out c'erano proprio tutti. Dal primo papà Cecchetto, all'attuale direttore Linus. E ancora primo speaker Gerry Scotti, Fiorello, Baldini, Jovanotti (che ha cantato una toccante "Gente della notte" in acustico), Platinette, La Pina fino al Trio Medusa che ha stampato un bacio in bocca a Linus. - A festeggiare i primi 30 anni dial MediolanumForum di Assago (Milano) sold-out c'erano proprio tutti. Dal primo papà, all'attuale direttore. E ancora primo speaker(che ha cantato una toccante "Gente della notte" in acustico),fino alche ha stampato un bacio in bocca a Linus.

La serata evento è stata aperta da Albertino alla console che ha fatto ballare tutto il palazzetto. Poi via via i grandi protagonisti della radio presentati dal padrone di casa Linus. Gerry Scotti è stato introdotto dalla registrazione del suo primo lancio a Deejay negli anni 80. Poi è stata la volta di amici cantanti come Max Pezzali che ha intonato i successi degli 883, accolti dall'ovazione del pubblico del MediolanumForum.



Non potevano mancare Fiorello e Baldini che hanno segnato la storia della radio e Lorenzo Jovanotti che ha eseguito in acustico una delle sue canzoni più belle, "Gente della notte". Commozione per Claudio Cecchetto che ha fondato la radio, esattamente trent'anni fa.



Sul red carpet anche personaggi che hanno sfiorato la radio come Victoria Cabello e Federica Panicucci, che durante la collaborazione con l'emittente di Linus ha trovato anche l'amore: il dj Fargetta. Fiorello gran mattatore della serata è tornato tra i suoi vecchi amici. E' stata Radio Deejay a lanciarlo nello showbusiness. Fuori dall'area Vip, in un furgoncino ricoperto dalla neve che è scesa copiosa per tutta la notte, c'era la new entry di Deejay: Gugliemo Scilla. Il conduttore radiofonico e attore per tutta la serata ha accolto tutti gli ospiti per rubare un ricordo legato alla radio.

Andrea Conti