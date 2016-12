Adele: "Torno a cantare e lo farò ai Grammy"

foto Ap/Lapresse Correlati REGINA DELLE CLASSIFICHE 09:21 - Adele è tornata in forma dopo l'operazione alla gola e prepara una apparizione in grande stile. "Sarò ai Grammy! Canterò ai Grammy. E' passato così tanto tempo che ho iniziato a dimenticare di essere una cantante! Non vedo l'ora di parlare presto", questo il messaggio che l'artista ha affidato a Twitter. Attesa per la cerimonia del 12 febbraio. è tornata in forma dopo l'operazione alla gola e prepara una apparizione in grande stile. "Sarò ai Grammy! Canterò ai Grammy. E' passato così tanto tempo che ho iniziato a dimenticare di essere una cantante! Non vedo l'ora di parlare presto", questo il messaggio che l'artista ha affidato a Twitter. Attesa per la cerimonia del 12 febbraio.

"Sono assolutamente orgogliosa di essere stata invitata ai Grammy Awards di quest'anno - ha detto la cantante in un comunicato ufficiale -. E' un onore assoluto esibirmi durante la serata e per la prima volta dopo tanti mesi. Sarà emozionante ma anche snervante perché significa tornare di nuovo in pista!".