Eva Henger cantante come Mina

HA INCISO "PAROLE PAROLE"

09:39

- Altro che ritorno all'hard, Eva Henger si prepara al grande debutto come cantante. Con Doctor Feelx infatti forma la nuova strana coppia della musica. Come Mina e Alberto Lupo hanno inciso "Parole parole" in versione dance remix. Da una parte la voce femminile e accattivante, dall'altra quella profonda del famoso dj e vocalist televisivo. Un incontro esplosivo.