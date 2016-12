I fratelli Taviani in concorso a Berlino

foto Ufficio stampa 17:00 - E' stato presentato il 62esimo Festival Internazionale del Cinema di Berlino (9 -19 febbraio) che segna subito un record con quasi 400 film presentati tra le varie sezioni. L'Italia è in gara con Paolo e Vittorio Taviani ("Cesare deve morire"), in Panorama Special con "Diaz" di Daniele Vicari e in Panorama Dokumente con "The Summit" di Franco Fracassi e Massimo Lauria, in cui vengono ricostruiti i giorni e gli scontri del G8 di Genova 2001. - E' stato presentato il(9 -19 febbraio) che segna subito un record con quasi 400 film presentati tra le varie sezioni. L'Italia è in gara con Paolo e Vittorio Taviani ("Cesare deve morire"), in Panorama Special con "Diaz" di Daniele Vicari e in Panorama Dokumente con "The Summit" di Franco Fracassi e Massimo Lauria, in cui vengono ricostruiti i giorni e gli scontri del G8 di Genova 2001.

Il 18esimo e ultimo lungometraggio in concorso è il dramma cinese "Bai lu yuan" ("Terra del cervo bianco"). Un epos su 5 mila anni di storia cinese, basato sul romanzo di Chen Zhonghsi, tra i più controversi della Cina contemporanea. Oltre il cinese, particolare attenzione ha riservato Kosslick a "Captive", pellicola del filippino Brillante Mendoza, con Isabelle Huppert, "A' moi Seule", il titolo d'apertura del francese Fréderic Videau e "Jayne Mansfield's Car" di Billy Bob Thornton.



Otre agli angoli remoti del mondo non mancherà l'epicentro dell'industria con Hollywood. Angelina Jolie presenterà il suo debutto alla regia nella sezione "Berlinale Specials", fuori concorso, dal titolo "In the Land of Blood and Honey".



Meryl Streep arriva per la consegna dell'Orso D'Oro alla carriera, così come Robert Pattinson, Uma Thurman e Christina Ricci per "Bel Ami" di Declan Donnellan fuori concorso. Atteso anche il lungometraggio di Stephen Daldry "Extremly Loud and Incredibly Close", con Thomas Horn, Tom Hanks e Sandra Bullock, sull'11 settembre visto con gli occhi di un bambino.



Confermata la Giuria. Presidente Mike Leigh (Gran Bretagna), Anton Corbijn (Olanda), Asghar Farhadi (Iran), Charlotte Gainsbourg (Francia/Gran Bretagna), Jake Gyllenhaal (USA), Francois Ozon (Francia), Boualem Sansal (Algeria) e Barbara Sukowa (Germania).



"Il mondo è, ancora una volta, in rivolta. Molte pellicole di questa 62esima edizione saranno lì a mostrarlo", ha detto il direttore Kosslick. Ad aprire la rassegna è "Les adieux a' la Reine".