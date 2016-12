Rebecca Ferguson, mamma dalla voce soul

foto Ufficio stampa 08:24 - Madre di due bambini, avuti a 17 e 19 anni anni, impiegata in uno studio legale dopo una laurea breve, Rebecca Ferguson ha conosciuto la popolarità grazie alla partecipazione a X Factor Uk, classificandosi seconda. La cantante, che ha solo 25 anni, pubblica in Italia l'album "Heaven" il 7 febbraio. Arrangiamenti minimali, semplici ed essenziali per una grande voce soul. - Madre di due bambini, avuti a 17 e 19 anni anni, impiegata in uno studio legale dopo una laurea breve,ha conosciuto la popolarità grazie alla partecipazione a, classificandosi seconda. La cantante, che ha solo 25 anni, pubblica in Italia l'album "" il 7 febbraio. Arrangiamenti minimali, semplici ed essenziali per una grande voce soul.

Sulla partecipazione a X Factor spiega: "Solo chi ha una personalità propria riesce a trarne vantaggio: se ti dicono di indossare una parrucca viola o un tutù rosa, e accetti senza pensarci, allora non sarai pronto per la musica. Quand'ero piccola mi piacevano soprattutto Cher, Whitney Houston e Kylie Minogue - racconta durante l'incontro con la stampa a Milano - ma non avevo molti soldi per comprare i dischi, perciò ascoltavo sempre la radio. Adoravo i programmi di soul e rock classico, così, crescendo, ho scoperto Sam Cooke, Otis Redding e Aretha Franklin e non ho più smesso di ascoltarli".



La cantante ha lanciato il singolo "Nothing’s Real But Love" che fa da apripista al nuovo disco "Heaven" che approda in Italia solo il 7 febbraio ma che è stato già pubblicato in Inghilterra il 5 dicembre, diventato subito disco di platino. I produttori della cantante stanno scaldando i motori anche per il lancio promozionale negli Stati Uniti a maggio.



Nel suo cd "Heaven", Rebecca ha messo a nudo la sua anima, con l’aiuto di una lunga lista di autori/produttori tra cui Eg White (Adele, James Morrison, Duffy) Fraser T Smith (N-Dubz, Tinchy Stryder, Cee Lo Green) e Claude Kelly a New York (Britney Spears, Whitney Houston, Jessie J). Un disco semplice, troppo, per una delle cantanti più interessanti uscite dai talent stranieri. Una scelta voluta in attesa di un nuovo album più potente ed incisivo? Nel frattempo Rebecca si è esibita con uno showcase a Milano in cui ha cantato i suoi pezzi più convincenti: "Glitter & Gold", "Teach Me How To Be Loved", "Nothing's Real But Love" e "Fairytale". Rebecca ha presenza scenica e bellezza, la voce è calda e sicuramente al servizio delle sue canzoni, un po' deboli forse ma sincere.

Andrea Conti