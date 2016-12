Kutcher, carriera in bilico perché "insensibile"

foto Twitter 11:48 - Quando Demi Moore è stata ricoverata in clinica in seguito a un malore ancora avvolto nel mistero, in molti aspettavano un gesto di affetto dall'ex compagno Ashton Kutcher. Ma l'attore, che si trovava in Brasile per una campagna pubblicitaria, non solo non ha detto una parola ma ha postato su Twitter una foto in cui si divertiva in mezzo all'acqua per strada. - Quandoè stata ricoverata in clinica in seguito a un malore ancora avvolto nel mistero, in molti aspettavano un gesto di affetto dall'ex compagno. Ma l'attore, che si trovava in Brasile per una campagna pubblicitaria, non solo non ha detto una parola ma ha postato su Twitter una foto in cui si divertiva in mezzo all'acqua per strada.

La stampa si è scagliata contro Ashton accusandolo di sensibilità e non solo da più parti si rincorrono le voci di un possibile declino della carriera.



Intanto Kutcher torna sul set del telefilm "Two and a Half Men" e continua a non dire nulla né su Demi né sulla foto che ha postato su Twitter. "Stava lavorando in Brasile per una campagna pubblicitaria quando gli è arrivata la notizia del ricovero di Demi - spiega un amico che ha voluto rimanere anonimo. Forse non aggiornare lo status su Twitter è stata la cosa più intelligente ma a quanto pare lo stanno criticando tutti. Ma cosa avrebbe dovuto fare?".



Demi e Ashton hanno annunciato il divorzio a novembre dopo sei anni di matrimonio e ripetuti episodi di infedeltà di Ashton che sono venuti a galla.