I Black Keys aprono le porte del rock

Le luci dell'Alcatratz di Milano si spengono. Shhh. Silenzio. Il concerto che tutti aspettavano, l'evento musicale per cui da mesi era impossibile trovare un biglietto, sta per iniziare. Sul palco, finalmente, i Black Keys. In platea migliaia di seguaci, assetati di rock e di blues come non si sentivano da anni.

Primo pezzo "Howlin' for you", ma è il pubblico che comincia a ululare. "Next girl" e la musica è viaggio, desiderio. Due ore di spettacolo tiratissimo, senza sbavature o fronzoli, attraversano i territori del rock dagli anni Settanta a oggi con approdi inediti, merito della voce scintillante eppure drammatica di Dan, delle chitarre vintage alla Hendrix e di una ritmica potente come gli impareggiabili Led Zeppelin.



Un successo folgorante che pure è arrivato dopo quasi dodici anni di lavoro e 6 dischi all'attivo. "El Camino", la settima creatura dei due inseparabili amici, è la metafora perfetta degli anni passati in furgone, su e giù per gli States. Come mai il mondo si è accorto solo adesso dell'esistenza dei Black Keys? "Non so spiegarmelo, in realtà!" ha raccontato a Tgcom24 Patrick Carney, il batterista. "Il primo album lo abbiamo pubblicato quasi dieci anni fa. Avevamo un'etichetta piccola, non c'erano soldi, figuriamoci il marketing! Andavamo in giro a suonare col nostro furgone ed era l'unico modo per sbarcare il lunario, visto che di dischi mica ne vendevamo all'epoca! Mi ricordo il primo concerto a Denver, in Colorado, c'erano 40 persone ad ascoltarci, l'ultima volta, dopo "Brothers", 4000! Cosa è successo da quel giugno del 2000 quando abbiamo iniziato a oggi? Beh le cose si sono tipo triplicate!".



Dal 2007 con "Attack&Release" hanno smesso di essere esclusivamente un duo perché "all'improvviso ci è venuta voglia di aggiungere un mucchio di strumenti". In scena oggi ci sono una tastiera e un basso, eppure la sostanza non cambia. Due anime sembrano convivere nella musica dei Black Keys.



"Dan è più vario di me, io tendo sicuramente all'indie rock, lui è molto blue's. La nostra musica la prendiamo molto seriamente, il resto non conta". Eppure parte della popolarità dei Black Keys deriva anche dalle copertine irriverenti dei loro album e dall'ironia dei video. Fondamentale per il traino dell'ultimo singolo "Lonely Boy" la performance dell'attore part-time Dereck T. Tuggle. "Non ce ne occupiamo direttamente, perché non siamo registi dei nostri video. Li commissioniamo alle persone giuste che sanno tradurre le nostre intenzioni. Una fonte d'ispirazione è stato il "120 minutes" di MTV che sparava filmati bizzarri, a tratti psicotici... mi ricordo le nottate con gli amici a guardare questo programma davvero assurdo".



Buone notizie per chi è rimasto senza biglietto. I Black Keys hanno in programma di tornare in Italia ad agosto, a Roma. "Abbiamo una certa ritrosia a suonare in Europa perché la prima volta nel 2004 è stato un delirio. Giravamo con questa coppia, lui al volante e lei che si occupava del merchandise, banalmente delle magliette e dei CD, beh due tipi pazzeschi che hanno reso il viaggio un inferno. A Milano ci siamo tornati nel 2008 e mi hanno rubato il computer. Per strada. Finora tutto bene".

Rita Ferrari