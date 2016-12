Rooney Mara, drogata per Soderbergh

foto Ap/Lapresse Correlati ROONEY SUL RED CARPET 16:49 - Rooney Mara, candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in "Millennium - Uomini che odiano le donne", sta conquistando rapidamente Hollywood. Il regista Steven Soderbergh la vuole infatti per il ruolo principale del suo ultimo film, il thriller "The Side Effect". Nel film Rooney vestirà i panni di una tossicodipendente che aspetta con paura il momento della scarcerazione del marito. , candidata all'Oscar come miglior attrice protagonista per la sua interpretazione in "", sta conquistando rapidamente Hollywood. Il registala vuole infatti per il ruolo principale del suo ultimo film, il thriller "". Nel film Rooney vestirà i panni di una tossicodipendente che aspetta con paura il momento della scarcerazione del marito.

A fianco a lei nel film anche Jude Law e Catherine Zeta-Jones, nei panni di due psichiatri, e Channing Tatum, che sarà il marito violento della protagonista. Un altro ruolo estremo per la giovane attrice, che con "The Side Effect" dovrà scendere nei meandri della tossicodipendenza e della violenza domestica.



Rooney sembra amare i ruoli estremi: per interpretare Lisbeth, eroina di "Millennium - Uomini che odiano le donne", si era infatti rasata capelli e sopracciglia, arrivando anche a "infilzare" il proprio corpo con svariati piercing.