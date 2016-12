Bisio-Siani con il nord fanno nera l'America

foto Ufficio stampa Correlati LA PRESENTAZIONE ROMANA DEL FILM

16:48 - I big di Hollywood, da Tom Cruise a Meryl Streep, possono anche scannarsi tra di loro. Ma per il secondo posto. Perché il film campione di incassi è tutto italiano. Al secondo weekend di programmazione "Benvenuti al nord", il film di Luca Miniero con Claudio Bisio e Alessandro Siani, ha superato i 21 milioni di euro. Il segreto? "E' l'aria di paese, di provincia - dice il regista - non è una commedia generazionale, né sentimentale, ma umana".

"Se al primo weekend una certa curiosità del pubblico verso il sequel di un film così popolare come 'Benvenuti al sud' era prevedibile - continua Miniero -, la conferma al secondo weekend con i cinema esauriti e un totale oltre i 20 milioni di euro era auspicabile ma non certo nel conto. E chiaramente fa piacere a tutti noi perché si tratta di un sequel e fare quei numeri è ancora più difficile".



Il film, a grande richiesta degli esercenti, "occupa" le sale: 814 rilevate da Cinetel. In due sole settimane è diventato il film più visto della stagione superando di due milioni e mezzo di euro "Sherlock Holmes-Gioco di ombre" (18.571.188). Il sequel sta riuscendo nell'impresa di fare meglio del precedente, arrivando a doppiare i suoi incassi: il primo "Benvenuti" infatti, dopo dodici giorni in sala, superava di poco gli 11 milioni di euro. "Mission Impossible - Protocollo fantasma", uscito nel weekend in 575 sale, è al secondo posto con 2.291.201.



Il confronto tra le diverse anime del nostro Paese vince alla grande contro i colossi americani pieni di effetti speciali. "Pare proprio di sì - conferma - il regista -. Il bello è che la sala è piena di famiglie, single ma anche tanti ragazzi adolescenti che immagineresti più adatti a vedere Mission Impossibile 4. Raramente un film è così per tutti e non solo per assenza di volgarità".



Claudio Bisio-Alessandro Siani-Luca Miniero: un terzetto d'oro, a quando il nuovo film? "Siamo legati ormai da amicizia e abbiamo tutti voglia di lavorare insieme. Non credo si possa fare un sequel tipo 'Benvenuti al centro' - conclude il regista -, però un futuro film noi tre, dopo i rispettivi impegni, contiamo di farlo".