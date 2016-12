Cristina Parodi: "Brass mi voleva per un film"

foto Ufficio stampa 17:53 - La giornalista del Tg5 Cristina Parodi in una intervista a Grazia confessa: "Ho avuto un contatto per il cinema. I primi tempi di Canale 5, quando mi occupavo di sport, mi è arrivata una telefonata in redazione: 'Sono Tinto Brass, volevo chiederle se vuole fare un provino per il mio prossimo film Così fan tutte". - La giornalista del Tg5in una intervista a Grazia confessa: "Ho avuto un contatto per il cinema. I primi tempi di Canale 5, quando mi occupavo di sport, mi è arrivata una telefonata in redazione: 'Sono Tinto Brass, volevo chiederle se vuole fare un provino per il mio prossimo film Così fan tutte".

"Pensavo fosse uno scherzo di qualche collega - continua la giornalista - Si, si va bene, ho detto riattaccando. Poi mi ha chiamato un suo assistente: Tinto Brass era rimasto sorpreso dalla mia reazione. Ma non sono andata al provino, proprio non mi ci vedevo".



"Dirigere un tg? Non credo sarei in grado: ci vuole un carisma che non ho. Amo fare, non dirigere. Però mi piacerebbe avere uno spazio per degli approfondimenti giornalistici", confida la Parodi, rivelando uno dei suoi sogni: "Sogno di avere un vigneto con mio marito: peccato che non lo realizzerò mai", conclude.