"Fecondazione per avere un figlio siciliano"

foto Ansa Correlati I MILLE VOLTI DELL'ARTISTA 16:24 - A lanciare l'ennesima dichiarazione shock di Lady Gaga è Radio Ibiza. A quanto pare la cantante vuol ricorrere alla fecondazione assistita purché il donatore non sia uno qualunque, ma un italiano, meglio ancora un siciliano. La bizzarra intenzione, secondo l'emittente radio, sarebbe stata manifestata da Miss Germanotta in occasione del lancio del suo ristorante italiano a Manhattan, il "Joanne Trattoria", che ha progettato con il padre Joseph. - A lanciare l'ennesima dichiarazione shock diè Radio Ibiza. A quanto pare la cantante vuol ricorrere alla fecondazione assistita purché il donatore non sia uno qualunque, ma un italiano, meglio ancora un siciliano. La bizzarra intenzione, secondo l'emittente radio, sarebbe stata manifestata da Miss Germanotta in occasione del lancio del suo ristorante italiano a Manhattan, il "Joanne Trattoria", che ha progettato con il padre Joseph.

"Voglio un figlio da un italiano, possibilmente un siciliano!", avrebbe puntualizzato Lady Gaga, che ha in progetto di diventare mamma entro l'anno.



Prima dell'estate scorsa, in occasione del suo passaggio a Roma per partecipare alla manifestazione conclusiva dell'Europride 2011, Lady Gaga avrebbe consultato diversi esperti per sottoporsi a un intervento di fecondazione assistita. Alla fine la sua scelta sarebbe ricaduta su un discusso luminare del settore come Severino Antinori. Interpellato da numerosi siti e giornali, il professore Antinori non ha voluto commentare la notizia sentenziando laconicamente: "Non parlo mai dei miei pazienti".



Gli insider, ad ogni modo, non possono fare a meno di notare che anche questa operazione ricalchi una vecchia dichiarazione di Madonna di qualche anno fa dello stesso tenore, riportata sulle prime pagine di diversi quotidiani italiani. Insomma pare proprio che Lady Gaga non possa fare a meno di emulare quella che lei considera il suo mito e pare che abbia contattato luminari italiani e statunitensi tra cui anche Severino Antinori. Certo è che la 'Mother monsters', proprio come la 'material girl', non ha mai nascosto le sue origini italiane e l'amore per il Belpaese. L'artista ha sempre dichiarato di essere molto legata all'Italia e di considerare in particolare la Sicilia come la sua terra: "I miei nonni sono siciliani e sono cresciuta con i loro racconti. In casa ho tantissimi oggetti che mi ricordano le mie origini sicule".