"Bollicine" di Vasco è il miglior disco di sempre

foto Ufficio stampa Correlati QUAL E' IL TUO DISCO PREFERITO? VOTA! 15:42 - Per festeggiare insieme ai suoi lettori la centesima copertina Rolling Stone Italia ha stilato una classifica dei 100 migliori dischi della musica italiana. Un progetto che ha riassunto in un'unica lista tutte le derive del pop nostrano, dal 1960 ad oggi. Primo classificato "Bollicine" di Vasco Rossi. - Per festeggiare insieme ai suoi lettori la centesima copertina Rolling Stone Italia ha stilato una classifica deidella musica italiana. Un progetto che ha riassunto in un'unica lista tutte le derive del pop nostrano, dal 1960 ad oggi. Primo classificato

Sul podio sono salite di diritto "Bollicine" di Vasco Rossi, che si guadagna il primo posto, seguito a ruota da "La voce del Padrone" di Franco Battiato" e "Una donna per amico" di Lucio Battisti,



Ai selezionatori - tra cui Carlo Verdone, Marco Travaglio, Valentino Rossi e Matteo Renzi, solo per citarne alcuni - è stato chiesto di osservare due semplici regole: includere esclusivamente album successivi alla nascita del rock and roll, considerando un solo album per artista, e votare i propri dieci dischi preferiti di sempre.



"Pensare di riassumere 50 anni di musica italiana in una lista di 100 dischi già era una discreta follia - ammette Michele Lupi, direttore di Rolling Stone - La cosa di cui però siamo certi è che questo dà un’idea molto vicina alla realtà della musica che è circolata nelle camerette, nelle piazze, nelle radio, negli stadi e nei centri sociali del nostro Paese".



(Nelle pagine seguenti tutta la classifica integrale)