Nick Stahl arrestato perché senza soldi

foto Ap/Lapresse 11:42 - Uno degli attori più famosi di Hollywood è stato arrestato per non aver pagato un taxi. La star di "Terminator 3", Nick Stahl, doveva 84 dollari a un tassista ma all'ultimo aveva detto di non aver soldi, forse sperava di poter far leva sulla sua fama. Il tassista ha chiamato gli agenti e l'ha fatto arrestare. - Uno degli attori più famosi di Hollywood è stato arrestato per non aver pagato un taxi. La star di "Terminator 3",doveva 84 dollari a un tassista ma all'ultimo aveva detto di non aver soldi, forse sperava di poter far leva sulla sua fama. Il tassista ha chiamato gli agenti e l'ha fatto arrestare.

La notizia è stata lanciata dal sito TMZ. Non si conoscono i motivi per cui Nick si trovasse senza contanti né carta di credito per pagare la corsa. Stahl è stato fermato alle 20.52 di venerdì scorso e rilasciato il giorno seguente alle 15.42 dopo aver pagato una cauzione di 500 dollari.