"Con il rock possiamo cambiare il mondo"

In concerto colpiscono dritto al cuore con la dedizione dell' Antonin Artaud a cui si sono ispirati per la scelta del nome. Ora sono al terzo, attesissimo album, "", anticipato dal singolo "Io cerco te", già in rotazione nelle radio. Per saperne di più ne abbiamo parlato col cantante e leaderE' un bell'augurio! E' chiaro che chi fa musica vuole arrivare a più persone possibili e il successo è la cifra della bontà delle cose che fai. In realtà è un percorso intrapreso anni or sono ormai. Per noi rappresenta una crescita. Il primo album ("Dell'Impero delle Tenebre", ndr) era più grezzo, ma le intenzioni c'erano tutte, poi è stata la volta di "A sangue freddo" che ha segnato un passo in avanti verso una musica di stampo più europeo e ora siamo a compimento. Il giudizio lo daranno gli altri, certo, ma lo consideriamo la nostra creatura migliore fin qua.L'immigrazione è paradigmatica di questo periodo, quando parliamo di globalizzazione parliamo di immigrazione, di gente che lascia la propria terra per poter ricominciare da un'altra parte del globo, appunto. L'approdo spesso è infelice perché il capitalismo ha fallito, ha reso difficile, faticosa la vita delle persone. Le nostre canzoni sono un grido di dolore e insieme di speranza perché vogliamo che combattano questo disagio, questa insoddisfazione di fondo.Un passo gigantesco, in realtà! Eravamo convinti all'inizio di omaggiare il De André di "Storia di un impiegato", poi quella che sembrava una dedica si è trasformata in una spudoratezza. Ci siamo detti che forse non era il caso di coinvolgere il più grande maestro, il poeta italiano più potente del secolo scorso dal quale io personalmente mi sento legato da un amore profondo e da un rigoroso rispetto. Abbiamo puntato allora su un titolo metaforico e allusivo. La scelta è caduta su un romanzo distopico, "Il mondo nuovo" di Aldous Huxley, un'opera ancora attuale che descrive l'alienazione di un mondo tecnicizzato che risucchia le emozioni, si mangia vite ancor più tecnicizzate, veloci, quasi robotiche. In realtà nel titolo c'è la parola "nuovo". Contiene quindi una tensione verso il cambiamento che non sai mai se sarà migliore o peggiore, ma è comunque una svolta con una speranza annessa. E' un titolo profondamente allegorico.Molto dalla cronaca, dagli amici, dalle storie di persone vicine. E' chiaro che poi c'è il fictional, c'è la metafora, ma la motivazione a scrivere scaturisce sempre dal desiderio di narrare la realtà che abbiamo intorno.Io sono un ladro patentato e recidivo! Rubare a uno solo è plagio, rubare a tutti è ricerca, come ha scritto Wilson Mizner . La citazione è fonte di grande ispirazione nella scrittura dei testi. Uso le citazioni come espedienti narrativi, prendo i versi dei poeti che amo di più e li trascino nella contemporaneità, li decontestualizzo, li porto qui e ne faccio esplodere il senso. In questo modo noi resuscitiamo queste opere, le riportiamo in vita. Mi piace l'idea di diffondere la bellezza della poesia del 900. La poesia è la forma di narrazione più raffinata perché guarda al cuore, è come le preghiere, rimane viva nel tempo. In Russia i poeti sono delle rock star nel senso che sono popolari, arrivano a tutti e vengono fruiti con amorevolezza. In questo disco ho rubato a Esenin, Stratanovskij, Brodskij, nei precedenti a Rimbaud, Baudelaire, Céline, a Majakovsij... Vorrei che chi ascolta il Teatro poi, incuriosito, leggesse questi poeti.Un sacerdote che conoscevo da ragazzo a Venezia, uno di quelli che negli anni 70 chiamavamo "prete operaio", diceva che anche la bestemmia è una forma di preghiera perché invocando Dio gli esprimi il tuo disagio. Ecco, questa idea di un Padreterno progressista mi piace assai. Il rapporto con la religione intesa come confessione è inesistente, invece. Certo, io sono figlio di una suora dell'Ordine di San Paolo, mio padre era un uomo pio, la mia educazione è stata profondamente cattolica. Mi sono rimasti i principi di pietas e fratellanza, che è la solidarietà al cubo perché ci ricorda che siamo davvero tutti uguali e che è poi il concetto che sta a fondo del nostro disco. Sembra un'ovvietà, mi rendo conto, eppure questa assoluta banalità adesso non è chiara a tutti.No, non credo! La musica è un fatto politico, specialmente quella rock, perché contribuisce a modulare l'immaginario collettivo. La Pausini, Vasco Rossi, Ramazzotti fanno comunque politica, ma di segno opposto al mio. Una canzone deve far riflettere sul senso dell'esistenza tua e di chi ti sta intorno. Non faremo la rivoluzione, ma facciamo qualcosa, proviamo almeno a migliorarlo questo mondo!L'amore è un rapporto sociale, indagando quel rapporto indaghiamo i dolori, l'intimità, la sofferenza e andiamo a fondo nella nostra ricerca di verità. La politica della canzone popolare è tutta qui: fare critica sociale in senso quasi filosofico, ad esempio indagando i limiti entro cui vengono scritte le nostre esistenze.Fare musica è il nostro obiettivo, non è solo una questione di soldi. Non vogliamo il successo se il successo significa stravolgere il nostro lavoro in termini di dignità e coerenza intellettuali. Finora ci siamo riusciti.A giovani, i giovani sono il futuro.Alla mia compagna, Elisabetta. Che mi ha sempre aiutato, assistito, supportato e sopportato anche nei momenti più difficili. Non c'è niente di quello che ho scritto finora che non sia stato super visionato, discusso, analizzato insieme a lei.Ad esempio, quando divento iracondo con me stesso perché non raggiungo gli obiettivi che mi ero fissato. Oggi, in realtà, è un periodo sereno. Abbiamo dato il massimo in un arco temporale densissimo, due anni e mezzo di concerti su e giù per l'Italia, due album in poco tempo... a 44 anni la stanchezza si fa sentire! Ma la strada è ancora lunga e di mete da raggiungere ne abbiamo ancora tante. Darsi degli obiettivi nella vita, in fondo, è la cosa più bella. Dover lavorare senza soddisfazioni ti porta a morire lentamente.Guarda, io so che prima o poi mi aprirò un localino mio! La ristorazione è simile alla musica. Una buona pietanza è come una bella canzone.