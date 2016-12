India vieta "The Girl With Dragon Tattoo"

foto Dal Web Correlati ROONEY MARA, SPLENDIDA LISBETH

LA PRESENTAZIONE ROMANA 11:11 - "The Girl With Dragon Tattoo" (da noi "Millennium: Uomini che odiano le donne") non farà sobbalzare gli spettatori indiani. L'organo di censura del Paese ha infatti definito il film di David Fincher "inadatto alla pubblica visione" e ne ha pertanto proibito la distribuzione. La decisione è arrivata dopo che il regista si è rifiutato di edulcorare le parti più scabrose del best-seller di Stieg Larsson. - "" (da noi "") non farà sobbalzare gli spettatori. L'organo di censura del Paese ha infatti definito il film di"inadatto alla pubblica visione" e ne ha pertanto proibito la distribuzione. La decisione è arrivata dopo che il regista si è rifiutato di edulcorare le parti più scabrose del best-seller di

"Sony Picture non potrà distribuire "The Girl With Dragon Tattoo in India - si legge nel comunicato ufficiale - Il consiglio di censura ha giudicato il film inadatto alla pubblica visione. Volendo mantenere e proteggere il progetto originario del regista rispetteremo, come sempre, la decisione del consiglio".



Sotto accusa soprattutto le scene di sesso: due nudi integrali femminili, un bacio saffico e lo spezzone in cui la protagonista viene violentata da un gruppo di uomini.



Un film non proprio leggero quindi, ma che ha già riscosso il successo del pubblico di mezzo mondo, arrivando ad incassare ben 167 milioni di dollari.