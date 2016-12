Obama lo canta e brano torna hit

01:40 - Trent'anni dopo essere stata scritta la canzone "Let's Stay Together" della star del soul Al Green ha di nuovo scalato le classifiche. Il miracolo viene dal presidente Barack Obama che, sorprendendo tutti, iaveva cantato all'Apollo Theater di New York una breve strofa della canzone, nel corso di una serata di raccolta fondi per la sua rielezione. E' bastato tanto per far salire le vendite settimanali a 16mila esemplari con un aumento del 490%.