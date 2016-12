Rihanna: "Sul set la vera aliena ero io"

foto Da video 16:16 - Tuta mimetica e anfibi, il debutto di Rihanna sul grande schermo è esplosivo. La cantane infatti recita nel kolossal "Ciak" il suo passaggio e tutti i retroscena del film nelle sale italiane ad aprile. "Sul set non sapevo cosa aspettarmi. Sono sbarcata in assoluta umiltà, con la mente del tutto aperta. Lì in mezzo la vera aliena ero io". , il debutto disul grande schermo è esplosivo. La cantane infatti recita nel kolossal " Battleship " (da 200 milioni di dollari) e affronta un'invasione di alieni cyborg. La diva pop racconta a "" il suo passaggio e tutti i retroscena del film nelle sale italiane ad aprile. "Sul set non sapevo cosa aspettarmi. Sono sbarcata in assoluta umiltà, con la mente del tutto aperta. Lì in mezzo la vera aliena ero io".

"Sono diventata attrice per caso - racconta -. Pensavo che potesse essere interessante, ma non sapevo se mi sarebbe piaciuto. Beh, oggi la risposta è sì. E' stato 'super-duper', favoloso". E sul suo personaggio spiega: "Ho dovuto liberarmi di tutti i miei bagagli per diventare Raikes, sottufficiale della marina. E' una con le palle. Nessuna paura e istinto del killer".



Rihanna, infine, si sbilancia sull'attore Liam Neeson, che nel film interpreta un ammiraglio: "Che carisma! Non gli ho staccato gli occhi di dosso neanche quando non era davanti alla macchina da presa. Se beveva, rideva, mandava un sms, lo facevo subito anch'io. Cercavo il segreto per diventare come lui".