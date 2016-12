"Look Around vi travolgerà"

foto Da video Correlati SEMPRE PIU' SCATENATI 13:14 - I Red Hot Chili Peppers tornano con "Look Around" un brano energico e rock che mostra in azione anche il nuovo chitarrista della band, Josh Klinghoffer. Il video ritrae i componenti del gruppo mentre si scatenano in quattro diverse stanze, arredate secondo la personalità di ciascuno. - Itornano con "" un brano energico e rock che mostra in azione anche il nuovo chitarrista della band,Il video ritrae i componenti del gruppo mentre si scatenano in quattro diverse stanze, arredate secondo la personalità di ciascuno.

Con il singolo "Look around" - terzo estratto dal loro ultimo album di inediti, “I’m with you” - i Red Hot Chili Peppers tornano sulla scena musicale con una ballad energica e coinvolgente, accompagnata da un video altrettanto dinamico. Il brano mostra in azione anche il nuovo chitarrista della band californiana, Josh Klinghoffer, che pare avere allontanato definitivamente l’ombra dell'ex John Frusciante.



Il videoclip è stato girato in quattro diverse stanze e vede i componenti della band scatenarsi a più non posso. Lo stesso Flea, bassista del gruppo, ha ammesso "E' il video più divertente che abbiamo mai fatto".



"Posso dire che è stato grandioso lavorare con loro, è stato una collaborazione genuina - ha ammesso Robert Hales, regista della clip - Ogni stanza rappresenta la personalità di ognuno. I membri del gruppo hanno arredato personalmente il loro spazio".



Il singolo sarà disponibile nei negozi il 5 marzo mentre per vedere i "Red Hot Chili Peppers" dal vivo bisognerà aspettare il tour europeo, previsto per la prossima estate.