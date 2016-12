Pornodivo si assicura il pene

foto Da video 13:14 - Certo, gli imprevisti per uno che di mestiere fa il pornodivo possono essere tanti. Così l'attore Keiran Lee ha pensato bene di assicurare il suo pene per un milione di dollari. Il 28enne si è rivolto alla società assicurativa Lloyd's di Londra, che in passato si è occupata delle corde vocali di Bruce Springsteen e delle gambe di David Beckham. "Solo un milione? Per me non ha prezzo", l'ha consolato la sua fidanzata e collega Kirsten Price. - Certo, gli imprevisti per uno che di mestiere fa il pornodivo possono essere tanti. Così l'attoreha pensato bene diil suoperdi. Il 28enne si è rivolto alla società assicurativa Lloyd's di Londra, che in passato si è occupata delle corde vocali die delle gambe di. "Solo un milione? Per me non ha prezzo", l'ha consolato la sua fidanzata e collega

Da sempre le star assicurano le parti del corpo a cui tengono di più e Keiran non poteva sottrarre il suo organo così prezioso a una polizza assicurativa. I "ferri del mestiere" saranno quindi coperti contro tutti i tipi di incidenti, eccetto la perdita.



"Mi sono sottoposto a una visita medica per stabilire se il mio arnese era in buona forma - ha detto Lee -. La parte peggiore di questa storia è che se dovesse mai accadere qualcosa, il denaro andrà al mio capo".