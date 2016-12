Un'inedita Madonna scherza nel backstage

foto Da video Correlati SPENSIERATA IN STUDIO 16:59 - Madonna ha deciso di omaggiare i suoi fan con un regalo molto speciale. L'artista ha, infatti, pubblicato in Rete un video di 30 secondi, che la ritrae in studio di registrazione durante l'incisione del singolo "Gimme All Your Luvin", primo estratto dal suo ultimo album "MDNA" in uscita a marzo. ha deciso di omaggiare i suoi fan con un regalo molto speciale. L'artista ha, infatti, pubblicato in Rete undi 30 secondi, che la ritrae in studio di registrazione durante l'incisione del singolo "", primo estratto dal suo ultimo album "" in uscita a marzo.

L'uscita del singolo "Gimme All Your Luvin”, cantato in collaborazione con M.I.A. e Nicki Minaj, si avvicina e Madonna regala ai suoi fan un piccolo assaggio di quello che li aspetta. Sul Web la cantante ha infatti pubblicato un teaser di 30 secondi mentre scherza e se la spassa in uno studio di registrazione di New York, in compagnia di M.I.A e del produttore del disco, Martin Solveig.



Il singolo sarà presentato in anteprima al Super Bowl, il prossimo 5 febbraio. A fianco a lei, per l'appuntamento sportivo più atteso dagli americani, anche il rapper Cee Lo Green e la coppia di dj LMFAO.



Per "MDNA" la Material girl ha scelto di collaborare con l’etichetta discografica Interscope Universal, che curerà anche i suoi prossimi tre album.