Pecci: "Sono un traditore... solo a teatro"

foto LaPresse 09:53 - Da fiction di successo ("Il bello delle donne") al cinema ("Mine Vaganti"), passando per il teatro. Daniele Pecci dal primo al 12 febbraio è al Teatro India di Roma con "Scene da un matrimonio", un testo di Bergman diretto da Alessandro D'Alatri. "Mettiamo in scena non solo il tradimento ma l'evasione dalla società borghese", dice Pecci a Tgcom24. - Da fiction di successo ("") al cinema (""), passando per il teatro.dal primo al 12 febbraio è al Teatro India di Roma con "Scene da un matrimonio", un testo di Bergman diretto da. "Mettiamo in scena non solo il tradimento ma l'evasione dalla società borghese", dice Pecci

"Indubbiamente fare un testo di Ingmar Bergman rappresenta una grande responsabilità. Parliamo di uno dei capolavori del teatro e cinema. In Italia l'avevano fatto Monica Guerritore e Gabriele Lavia in una versione stupenda e dopo tanti anni arriva la nostra interpretazione. Abbiamo contestualizzato il testo che risale a molti anni fa".



E' la storia di Giovanni e Marianna, una coppia come tanti, medio borghesi con due figli e una vita ordinaria. Poi tra due subentra l'odio: "Non si sopportano più - spiega Daniele - e subentra anche una violenza fisica. Poi il mio personaggio rivela alla moglie che ha un'altra, più giovane. In un momento così drammatico poi le dice 'Credo di amarti di più da quando ho incontrato un'altra' e qui scatta la risata distensiva del pubblico. Questo testo è pieno di dramma ma ricco di sorprese".



Poi i due fanno le loro vite e si rincontrano dopo 7 anni: "Neanche loro sanno come chiamare quello che c'è stato. Ma si rispettano e forse si amano ancora. Difficile che da rapporti come questo nasca l'amicizia o l'odio".



Daniele ha già pronti molti impegni. Sbarcherà ad aprile con il film "Maternity Blues" che è stato presentato con successo a Venezia: "Purtroppo non c'ero il giorno della proiezione perché impegnato sul set. Ma è una storia sconvolgente, fortissima e la gente secondo me deve andare preparata al cinema. Non è una commedia, si parla di infanticidio". Poi due film in tv: una commedia divertente per la Rai "Sposami" con Francesca Chillemi e poi una produzione Mediaset e americana "Sei passi nel giallo": "Sono sei storie e faccio parte del segmento 'Gemelle'". Come promesso all'addetta stampa nessuna domanda su amori o sull'ex fidanzata Michelle Hunziker: "Ma cosa c'è ancora da dire a questo proposito?" e scoppia in una risata.

