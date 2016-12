"Sister Act" festeggia il milionesimo spettatore

foto Ufficio stampa Correlati SORPRESA SPECIALE 09:24 - Stage Entertainment Italia festeggia il milionesimo spettatore: 1 milione di biglietti venduti per le produzioni "La Bella e la Bestia", "Mamma Mia!", "Flashdance" e "Sister Act". Il fortunato è stato festeggiato il 25 gennaio in una serata speciale al Nazionale dove è in scena "Sister Act". - Stage Entertainment Italia festeggia il milionesimo spettatore: 1 milione di biglietti venduti per le produzioni "La Bella e la Bestia", "Mamma Mia!", "Flashdance" e "Sister Act". Il fortunato è stato festeggiato il 25 gennaio in una serata speciale al Nazionale dove è in scena "Sister Act".

"Sister Act" è la quinta produzione di Stage Italia che in poco più di due mesi ha ottenuto successo di critica e di botteghino vendendo oltre 120mila biglietti.



In Italia sono 1085 repliche totali, le oltre 700 persone coinvolte negli spettacoli tra attori, cantanti, ballerini, professori d’orchesta e cast & crew italiani e internazionali.



In Italia dal 2009, Stage Entertainment è la multinazionale olandese fondata da Joop Van Den Ende che ha lasciato la sua impronta nel mercato europeo del live entertainment. Il punto di partenza di Stage Entertainment in Italia è stata Milano e il Teatro Nazionale dove nell’ottobre del 2009 è andato in scena il primo musical italiano "La Bella e la Bestia", la celebre fiaba targata Disney, che dopo una intera stagione teatrale milanese, ha inaugurato il Teatro Brancaccio di Roma. In entrambe le città lo spettacolo ha portato a teatro 470mila spettatori totali.