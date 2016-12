Brad Pitt shock: "Fumavo marijuana"

foto LaPresse 14:46 - Brad Pitt fumava spinelli di cannabis e marijuana. Sotto pressione per la fama sempre più incalzante negli anni Novanta, Pitt aveva perso il controllo e fumava spesso, mettendo a rischio anche la sua salute fisica. "Mi stavo trasformando in una ciambella - ha confessato alla rivista "The Hollywood Reporter" - Ero stufo di me stesso. Cercavo di fuggire dalla celebrità, fumando davvero troppo". fumava spinelli di. Sotto pressione per la fama sempre più incalzante negli, Pitt aveva perso il controllo e fumava spesso, mettendo a rischio anche la sua salute fisica. "Mi stavo trasformando in una ciambella - ha confessato alla rivista "The Hollywood Reporter" - Ero stufo di me stesso. Cercavo di fuggire dalla celebrità, fumando davvero troppo".

"Stavo sul divano e a un certo punto - ha continuato l'attore - quando ho visto come mi stavo riducendo mi sono arrabbiato con me stesso".



Brad ha sofferto di depressione e più di un decennio fa ha lottato per chiudere con le cattive abitudini del passato. L'anno scorso il 48enne, nominato per l'Oscar come miglior attore, ha anche deciso di smettere di fumare le sigarette, dopo le insistenze dei figli.