Riecco l'astice avvelenato di Salemme

foto Federico Riva 12:23 - Torna a furor di popolo al teatro Manzoni di Milano Vincenzo Salemme con "L'astice al veleno". Dopo lo straordinario successo dell'anno scorso l'attore napoletano sarà in scena dall'1 al 5 febbraio, in una versione riveduta e corretta della sua commedia. "Ho eliminato alcuni momenti musicali – spiega Salemme a Tgcom24 -, per rendere più fluida e ritmata la drammaturgia, con il risultato che la gente ride ancora di più". - Torna a furor di popolo al teatrodi Milanocon "". Dopo lo straordinario successo dell'anno scorso l'attore napoletano sarà in scena dall'1 al 5 febbraio, in una versione riveduta e corretta della sua commedia. "Ho eliminato alcuni momenti musicali – spiega Salemme a-, per rendere più fluida e ritmata la drammaturgia, con il risultato che la gente ride ancora di più".

La scorsa stagione la farsa scritta e diretta da Salemme ha raccolto ben 105.000 spettatori per 129 repliche, lasciando a bocca asciutta molti che volevano vederla. Impossibile non riprenderla almeno per qualche replica. Protagonisti sono Barbara (Benedetta Valenzano) e Gustavo (Maurizio Aiello). Lei è un’attricetta che sta provando uno spettacolo ed attualmente è l’amante addolorata e delusa del regista, un inseparabile ammogliato. Gustavo invece è un pony express che porta in giro pacchi dono per il Natale imminente. "L'anno scorso è andata benissimo – spiega Salemme -. Nonostante questo ho sentito il bisogno di eliminare alcune canzoni perché ha preso un po' più spazio la drammaturgia e la storia ora è un po' più fluida. Qualche accorgimento che, a giudicare dalla risposta degli spettatori, ha reso ancora più divertente la commedia".



La farsa è un genere che sembra non conoscere età, è così?

Non può invecchiare. È come dire che un giorno ci svegliamo e non c'è più l'acqua. Il meccanismo è sempre lo stesso. Si possono cambiare le categorie che vai a toccare, può essere a sfondo sociale piuttosto che sentimentale ma i meccanismi della comicità quelli sono. Un uomo che si trova a contatto con una donna in una situazione imprevista già fa ridere.



Posto che bisogna saperla scrivere...

Più che saperla scrivere la farsa bisogna saperla fare, è una questione di tempi, di metrica della recitazione, che è fondamentale.



La storia tra l'altro prende corpo in un periodo particolare, che è quello dei giorni attorno Natale, già di per sé convulso e carico di caos.

Quello del Natale è in realtà solo un contesto. Non è una commedia in cui si parla di coscienze ma è più psicanalitica. C'è poi anche un momento in cui si parla d'amore, il protagonista si pone delle domande su questo. Insomma, offriamo anche qualche spunto di riflessione.



Massimo Longoni