Glenn Close: "La mia infanzia in una setta"

foto LaPresse 10:37 - Glenn Close, splendida protagonista del film "Albert Nobbs" per cui è candidata all'Oscar quale miglior attrice, ha confessato di essere cresciuta in una setta di estrema destra. Dai 7 ai 22 anni - quando iniziò a frequentare il college - la piccola Glenn è stata infatti costretta a peregrinare per l'America con il gruppo-culto "Moral Re-armament" ("Riarmamento Morale"), a cui avevano aderito i suoi ricchi genitori. , splendida protagonista del film "" per cui è candidata all'Oscar quale miglior attrice, ha confessato di essere cresciuta in una. Dai 7 ai 22 anni - quando iniziò a frequentare il college - la piccola Glenn è stata infatti costretta a peregrinare per l'America con il gruppo-culto "" ("Riarmamento Morale"), a cui avevano aderito i suoi ricchi genitori.

Un'infanzia problematica quindi, che l'ha paradossalmente indirizzata verso la carriera cinematografica. "Era un vera e propria setta in cui ci dicevano di pensare tutti allo stesso modo, non c'era spazio per personalità individuali - ha dichiarato l'attrice - ma questa educazione è stata in qualche modo perfetta per diventare un'attrice che deve assumere ruoli diversi e riuscire a impersonare caratteri differenti".



La Close ha inoltre ammesso in una intervista al "New York" magazine: "Sono cresciuta convinta di essere tenuta insieme da nastro adesivo e graffette per la carta... per un attore questo va bene".