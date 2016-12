Catwoman e streghe sexy, un 2012 in fantasy

Anche "Twilight", dunque, con "Breaking Dawn - parte 2" di Bill Condon, è verso l'epilogo (a novembre nei cinema). Stavolta Bella (Kristen Stewart), diventata vampira, e il marito Edward (Robert Pattinson) dovranno difendere, con l'aiuto del licantropo Jacob e tutti i Cullen, la figlia Renesmee dalla potente famiglia vampiresca dei Volturi.



E' al via invece un'altra saga dalla letteratura 'young adult' con "Hunger games" di Gary Ross (il 13 aprile in Italia) tratto dalla trilogia di Suzanne Collins, che dal debutto nel 2008, ha venduto oltre 12 milioni di copie. Al centro della storia, teenager indomiti, come Katniss (Jennifer Lawrence), Peeta (Josh Hutcherson) e Gale (Liam Hemsworth), che devono sopravvivere in un mondo post apocalittico dominato da un grande fratello televisivo e giochi letali. Tornano gli agenti segreti specializzati in alieni, con "Men In Black III" di Barry Sonnenfeld (a 10 anni da "Men in Black II"), negli Usa dal 25 maggio. L'agente J (Will Smith) stavolta ha a che fare con una versione più giovane dell'agente K (interpretato nelle diverse età da Josh Brolin e Tommy Lee Jones).



Nicolas Cage a cinque anni da Ghost Rider riveste i panni del motociclista che ha venduto l'anima al diavolo in "Ghost Rider: Spirit of Vengeance" (dal 23 marzo in Italia). Tornano in sala, per la versione 3D, i sei film della serie di "Star wars", a partire da "La minaccia fantasma" (negli Usa dal 10 febbraio). Una bella squadra di supereroi arriverà il 25 aprile in Italia con "The Avengers" di Joss Whedon, tratto dai comics Marvel. Combattono insieme contro una minaccia globale, fra gli altri "Iron Man" (Robert Downey Jr), "Vedova nera" (Scarlett Johansson), "Hulk" (Mark Ruffalo), "Thor" (Chris Hemsworth) e "Captain America" (Chris Evans).



Esordirà il 4 luglio in Italia il 'reboot' (riavvio con un nuovo inizio) dell'Uomo Ragno, "The amazing Spider-Man" di Marc Webb con Andrew Garfield che succede a Tobey Maguire (interprete dei tre Spiderman diretti da Sam Raimi). Christian Bale ha già detto che probabilmente "Il cavaliere oscuro - Il ritorno" di Christopher Nolan (in Italia il 29 agosto) sarà la sua terza e ultima ultima volta nei panni di Batman, stavolta alle prese con Catwoman (Anne Hathaway) e il massiccio e brillante Bane (Tom Hardy).

SCOPRI GLI ALTRI FILM NELLA PAGINA SEGUENTE