foto Olycom

- L'album dicompie un anno ed è ancora ai primi posti della classifica. Jovanotti festeggia il successo con uno show-evento su Twitter, trasmesso dal suo studio di registrazione a Cortona, parlando, suonando a richiesta i suoi successi per la gioia dei fan che lo ringraziano in chat. "Un anno di Ora, chi l'avrebbe detto ragazzi?", dice il cantautore riferendosi all'album che dopo 12 mesi non è mai uscito dalla top ten.