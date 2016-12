Payne: "Il mio Clooney senza gossip"

foto Ufficio stampa Correlati SUL SET DI PARADISO AMARO 18:03 - Fresco di nomination all'Oscar (5 per l'ultima pellicola "Paradiso amaro"), Alexander Payne presenta il film (nelle sale dal 17 febbraio) a Roma. Il regista parla del rapporto con il fascinoso George Clooney, che veste i panni di un marito tradito al capezzale della moglie morente. "Non è stato facile - dice - è una vera star, con tutto il contorno di gossip e paparazzi e gente che ti chiede viene sul set con la sua ragazza o no...". - Fresco diall'(5 per l'ultima pellicola ""),presenta il film (nelledal) a. Il regista parla del rapporto con il fascinoso George Clooney, che veste i panni di un marito tradito al capezzale della moglie morente. "Non è stato facile - dice - è una vera star, con tutto il contorno die gente che ti chiede viene sul set con la sua ragazza o no...".

Il film, ambientato alla Hawaii, vede protagonista Matt King (Clooney) con tanto di moglie Elizabeth (Patricia Hastie) in coma definitivo. Non resta insomma che staccare le macchine che la tengono in vita, ma nel frattempo un grigio Clooney si ritrova a dover gestire due figlie, quasi a lui estranee, e una moglie morente che scopre aver avuto una relazione extraconiugale.



"Temi troppo tragici? Non credo - dice il regista -. Le opere sia di cinema che letterarie o teatrali, mettono sempre al centro una persona comune in una situazione difficile. Io non faccio eccezione". Sulle cinque candidature agli Oscar (miglior film, regia, attore (George Clooney), sceneggiatura non originale e montaggio) dice: "Non ci si aspetta mai di avere tante nomination agli Oscar, ma qualcosa trapela e si può intuire, soprattutto dopo aver ricevuto già dei Golden Globe. Sono comunque felice di essere in corsa con registi come Scorsese, Woody Allen o Michel Hazanavicius".



Dulcis in fundo un complimento per un attore italiano: "C'è un attore italiano che mi piace molto, anche se è un po' che non vedo un suo film: Diego Abatantuono! Mi è sempre piaciuto e penso che sarebbe bello averlo in una commedia. Ma non gli dite che ho una parte per lui, ci sto solo pensando".