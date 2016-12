India Eisley, che teenager provocante!

foto Flaunt Magazine Correlati NUOVA STELLA DI HOLLYWOOD 14:42 - Tacchi a spillo, gambe scoperte, sguardo ammiccante. La nuova stella di Hollywood India Eisley provoca su "Flaunt Magazine". Ha solo 19 anni, ma le idee molto chiare. Perché la protagonista della serie "La vita segreta di una teenager americana" ammette di preferire gli uomini maturi (è pazza di Gary Oldman) ma guai a definirla una snob: "Spesso si scambia la timidezza con la maleducazione". a spillo,, sguardo ammiccante. La nuova stella di Hollywoodprovoca su "". Ha solo 19 anni, ma le idee molto chiare. Perché la protagonista della serie "" ammette di preferire gli uomini maturi (è pazza di) ma guai a definirla una snob: "Spesso si scambia la timidezza con la maleducazione".

Per "Underworld: Il risveglio", in cui interpreta la figlia di Kate Beckinsale, India dice di essere stata scelta da Starbucks: "Ero lì a prendere un caffè e Kate ha detto al marito Len Wiseman (produttore delle pellicola) di farmi un provino, è nati tutto così, per caso".



L'attrice parla anche della sua passione per Oldman: "Gary è bello ed ha talento. Io tendo ad apprezzare gli uomini maturi (è più grande di 35 anni, ndr)". L'unica cose che le dà fastidio è passare per snob: "Sono una timida, e la gente subito pensa, 'questa è snob o maleducata', invece sono solo timida".