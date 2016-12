Madonna ammette il flop di "W.E."

foto Ap/Lapresse Correlati RED CARPET A NEW YORK 16:17 - "W.E.", il secondo film di Madonna come regista, non ha conquistato gli spettatori inglesi che, dopo il primo weekend in sala, lo hanno escluso dalla Top Ten del Box Office. "W.E." è stato snobbato anche dagli Academy Awards che l'ha citato nella nomination come Miglior Costume ma non Miglior canzone originale, "Masterpiece". L'artista è stata premiata di recente ai Golden Globe proprio per il brano "Masterpiece". - "", il secondo film dicome regista, non ha conquistato gli spettatori inglesi che, dopo il primo weekend in sala, lo hanno escluso dalla Top Ten del Box Office. "W.E." è stato snobbato anche dagliche l'ha citato nella nomination come Miglior Costume ma non Miglior canzone originale,. L'artista è stata premiata di recente ai Golden Globe proprio per il brano "Masterpiece".

Un bel tonfo per la Material Girl, non solo d'immagine ma anche finanziario. La pellicola, costata ben 18 milioni di sterline, per ora non ne ha guadagnate neanche 200.000 e ora i produttori sperano che l'uscita nelle sale americane - prevista per il 3 febbraio - possa salvare il progetto dal fallimento.



Il film si sviluppa su due piani paralleli, uno contemporaneo, l'altro storico. Nel primo una giovane casalinga è infelicemente sposata con un uomo, da cui dipende sia finanziariamente che psicologicamente. La seconda storia ruota invece intorno al tormentato amore tra Wallis Simpson e Edoardo VIII, che rinunciò al trono per lei.