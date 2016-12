Nicki diventa una bambola sensuale

foto Da video Correlati GUARDA IL VIDEO 10:43 - La rapper americana Nicki Minaj, per il video del suo ultimo singolo "Stupid Hoe", ha tratto ispirazione dal mondo dei giocattoli. Occhioni a mandorla e capelli rosa, la cantante sfoggia un perfetto Bratz-style (la linea di fashion-doll, popolarissima per ragazzine). Un ritorno all'infanzia dunque, anche se la Minaj non rinuncia alla giusta dose di sensualità e provocazione, con un make-up colorato e psichedelico. - La rapper americana, per il video del suo ultimo singolo "", ha tratto ispirazione dal mondo dei giocattoli. Occhioni a mandorla e capelli rosa, la cantante sfoggia un perfetto(la linea di fashion-doll, popolarissima per ragazzine). Un ritorno all'infanzia dunque, anche se la Minaj non rinuncia alla giusta dose di sensualità e provocazione, con un make-up colorato e psichedelico.

Nel video Nicki cambia continuamente look, truccando i suoi enormi occhi - ottenuti grazie ad un effetto digitale - con ombretti dalle tinte forti che spaziano dall'azzurro al giallo, senza dimenticare il rosa, il suo colore preferito. "Non posso immaginarmi senza lipstick rosa - ha ammesso la rapper - Posso rinunciarci per un paio di giorni, ma se non esistesse mi sentirei inutile".



"Stupid Hoe" è il secondo singolo tratto dall'album "Pink Friday: Roman Reloaded". Il disco sarebbe dovuto uscire il 14 febbraio, ma la data è poi slittata ai primi di aprile. "Non abbiate paura - ha rassicurato la cantante su Twitter - ci saranno tonnellate di novità prima di allora".