Demi Moore ricoverata in clinica

07:02

- L'attrice Demi Moore è stata ricoverata in una clinica di Los Angeles per accertamenti. Secondo il suo agente la causa del ricovero è uno stato di affaticamento causato dal divorzio con Ashton Kutcher. "A causa dello stress che attraversa in questo momento - ha spiegato il suo agente Carrie Gordon - Demi ha scelto di ricorrere all'aiuto di medici specialisti per curare il suo esaurimento e migliorare lo stato generale della sua salute".