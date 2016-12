Sabina Negri: "Il velo può essere libertà"

foto Ufficio stampa 08:41 - E' in scena fino al 5 febbraio, al teatro OutOff di Milano, "Mia figlia vuol portare il velo", pièce firma da Sabina Negri con Caterina Vertova e Alice Torriani. Al centro della storia lo scontro tra madre e figlia per la volontà di quest'ultima di portare il velo. "Ho voluto inquadrare il fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione in maniera obiettiva e libera - dice la Negri a Tgcom24 -. l'importante è che il velo una non lo abbia nella testa". - E' in scena fino al 5 febbraio, al teatro OutOff di Milano, "", pièce firma dacon Caterina Vertova e Alice Torriani. Al centro della storia lo scontro tra madre e figlia per la volontà di quest'ultima di portare il velo. "Ho voluto inquadrare il fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione in maniera obiettiva e libera - dice la-. l'importante è che il velo una non lo abbia nella testa".

Al centro della questione le donne musulmane: è ammissibile portare il velo in una società che ha fatto della laicità e dell’emancipazione femminile due dei suoi cardini? Fatima è una donna franco-algerina che si è sempre battuta per l’integrazione, la libertà, i diritti delle donne musulmane. Jasmine è sua figlia, ha venticinque anni, e il giorno seguente si deve laureare in medicina. I preparativi per festeggiare l’importante traguardo, che racchiude in sé anche il valore dell’emancipazione, sono in corso. Ma improvvisamente Jasmine rivela alla madre che vuole portare il velo. Le sue parole tagliano l’aria, paralizzano i preparativi della festa, fanno crollare le certezze. Il marito (un Alessandro Haber che compare solo in video), che è sempre stato estraneo alle loro vite, viene chiamato in causa senza successo...



E' interessante come la scelta di portare il velo comporti una frattura tra Jasmine e Fatima, contrapponendosi alle battaglie che quest'ultima ha intrapreso.

Questo succede con gli immigrati di seconda generazione. Mentre prima c'è stata una battaglia per l'emancipazione, l'integrazione e anche l'occidentalizzazione, successivamente queste ragazze che non hanno più bisogno di lottare per questo si sentono libere di scegliere e questa libertà scelta qualche volta significa anche riprendere le proprie tradizioni.



Questo testo ti è stato ispirato da qualche episodio in particolare o è il frutto di un tema molto sentito a livello culturale e sociale?

Io continuo a pensare che ci si ferma troppo sul microcosmo mentre in realtà siamo cittadini del mondo ed è giusto che ci confrontiamo con le altre culture. Poi ci sono stati momenti in cui si parlava tanto di questo argomento e lo si strumentalizzava per fini politici, o per lo share televisivo o perché faceva comodo in funzione di una campagna elettorale. In tutto questo sentivo una forzatura e scrivere questo testo è stato molto importante per me.



Un testo che comunque non vuole dare delle risposte ma degli input a pensare...

La finaltà è stata quella di inquadrare il fenomeno dell'immigrazione e dell'integrazione in maniera obiettiva e con grande libertà. Anche la ragazza è libera di coprirsi i capelli. L'importante è che la gente il velo se lo metta sulla testa e non dentro.



Tra l'altro mentre da noi spesso il portare il velo viene visto come una costrizione, quella di Jasmine è una scelta di libertà.

Non solo ma e anche di anti strumentalizzazione della donna. Jasmine porta ad esempio il suo primario che ha scelto lei perché è una bella ragazza con il fisico da modella a discapito della sua collega che sembra una damigiana. Lei avverte questa cosa come un'ingiustizia e il velo è una forma di risposta. Però attenzione, non dobbiamo generalizzare, quella che fotografo è una situazione che vede protagonisti immigrati magrebini a Parigi, la civiltà islamica è molto più ampia e sfaccettata. A Parigi hanno vissuto vent'anni fa quello che stiamo vivendo noi ora.



Come mai la figura del padre è così marginale, al punto di essere relegato in un video e di non comparire in carne e ossa?

Ho fatto questa scelta perché Fatima, nel processo di emancipazione decide anche di separarsi dal compagno e crescere da sola la figlia. Lui nel fratttempo si è risposato. E' una situazione molto frequente anche tra le italiane. Infatti quello che ho inteso fare è stato parlare dei rapporti madre-figlia anche nelle realtà occidentali. Perché quando c'è un credo, ci sono dei sentimenti e una fede stiamo parlando di tutti.



Questo conflitto generazionale tra Fatima e Jasmine sul velo può essere accostato anche al distacco che c'è nella civiltà occidentale tra la generazione delle lotte femministe e quella che l'ha seguita?

In realtà non penso ci sia tutto questa frattura. Il processo di emancipazione in questi anni è andato avanti e lo dimostra il fatto che ci siano più laureate che laureati. Mentre penso sia un po' anacronistica l'immagine che ci hanno dato in questi anni, di donne veline, letterine, postine, minigonnate. Se poi vogliamo mostrare solo un aspetto cadiamo nello stesso errore che commettiamo quando si parla di civiltà islamica.



Che tempi stiamo vivendo per la condizione della donna?

Questa maledetta crisi può essere anche una benedizione. Si spazzano via un po' di luoghi comuni, di voglia di appiattire la donna sul lato estetico perché la gente non ha più voglia di queste cose. E allo stesso tempo credo che le donne siano molto progredite. Anche la lotta al maschio la vedo meno, anche se i maschi fanno di tutto per metterci l'una contro l'altra.



PER INFORMAZIONI

Teatro OutOff

Via MacMahon 16 - Milano

Tel. 0234532140

info@teatrooutoff.it

www.teatrooutoff.it





Massimo Longoni