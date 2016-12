Oscar, sarà battaglia tra "Hugo" e "The Artist"

foto Ap/Lapresse Correlati CHI VINCERA' COME MIGLIOR FILM? VOTA!

"THE ARTIST", FILM MUTO DI SUCCESSO 09:39 - Sono state rese note a Los Angeles le nomination per i premi Oscar che saranno assegnati il 26 febbraio. Mattatori sono il film di Scorsese "Hugo", con 11 nomination, e il muto "The Artist", con 10. Tra gli altri candidati come miglior pellicola ci sono "War Horse" di Steven Spielberg e "The Descendants" con George Clooney. Unici candidati italiani Dante Ferretti e Francesca Lo schiavo per "Hugo" e Enrico Casarosa per il cortometraggio "La Luna". - Sono state rese note a Los Angeles leper i premiche saranno assegnati il 26 febbraio. Mattatori sono il film di Scorsese "", con 11 nomination, e il muto "", con 10. Tra gli altri candidati come miglior pellicola ci sono "War Horse" di Stevene "The Descendants" con George. Unici candidati italiani Dante Ferretti e Francesca Lo schiavo per "Hugo" e Enrico Casarosa per il cortometraggio "La Luna".

Al terzo posto a pari merito con sei nomination ci sono "Moneyball", con Brad Pitt (regia di Bennett Miller) e il film di Steven Spielberg. Ma sono tante le sfide incrociate create dalle scelte dell'Academy, perché se "Hugo" e "The Artist" sono i film con più candidature, Martin Scorsese, Woody Allen e Terrence Malick incrociano i guantoni per miglior regia e miglior film. Questo in un'edizione in cui l'Academy ha deciso che non c'erano dieci pellicole all'altezza dell'Oscar, tanto da nominarne solo nove.



La cinquina della regia vede in lizza pure Michael Hazanavicius ("The Artist") e Alexander Payne ("The Descendants"). Sul fronte attoriale, il miglior protagonista verrà fuori tra George Clooney ("The Descendants"), Jean Dujardin ("The Artist"), Brad Pitt ("Moneyball"), Gary Oldman ("Tinker, Tailor, Soldier, Spy") e Demian Bichir ("A Better Life"), la migliore attrice, viceversa, tra Glenn Close ("Albert Nobbs"), Viola Davis ("The Help"), Rooney Mara ("The Girl with the Dragon Tattoo"), Meryl Streep ("The Iron Lady") e Michelle Williams ("My Week with Marilyn").



Ancora, per il miglior film straniero la sfida è tra "Bullhead" (Belgio), "Footnote" (Israele), "In Darkness" (Polonia), "Monsieur Lazhar" (Canada) e "A Separation" dell'iraniano Asghar Farhadi, che si guadagna anche una candidatura per la sceneggiatura originale, mentre nella categoria animazione "A cat in Paris", "Chico & Rita", "Kung Fu panda 2", "Puss in Boots" e "Rango".



