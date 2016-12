Niente matrimonio per Aretha

foto Ap/Lapresse 09:43 - Niente fiori d'arancio per Aretha Franklin. La regina del soul americano, 69 anni, è tornata sui suoi passi e ha deciso di cancellare le nozze con il suo William Wilkerson, annunciate solo poche settimane fa. Nessuna spiegazione da parte della Franklin solo un laconico commento - "stavamo andando troppo in fretta verso il matrimonio" - ha accompagnato la secca comunicazione fatta circolare dall'entourage della cantante. - Niente fiori d'arancio per. La regina del soul americano, 69 anni, è tornata sui suoi passi e ha deciso dicon il suo, annunciate solo poche settimane fa. Nessuna spiegazione da parte della Franklin solo un laconico commento - "stavamo andando troppo in fretta verso il matrimonio" - ha accompagnato la secca comunicazione fatta circolare dall'entourage della cantante.

"Io e Will ci siamo resi conto che ci stavamo muovendo troppo velocemente e non avevamo tenuto conto di una serie di cose. - spiega la coppia in una nota - Perciò al momento non ci sarà alcun matrimonio, ma non faremo ulteriori commenti sulla vicenda perché si tratta di un tema delicato e personale".



Solo tre settimane fa la Franklin sembrava davvero entusiasta di convolare a nozze con il suo amico di sempre "Willie", tanto che si era sottoposta ad una dieta rigidissima che le aveva fatto perdere ben 40 kg.