Mannoia scrive le canzoni e vola verso l'Africa

foto Sebastiano Bontempi Correlati UN VIAGGIO UMANO 18:28 - A quattro anni di distanza da "Il movimento del dare", Fiorella Mannoia torna con "Sud" e per la prima volta scrive la sue canzoni con l'aiuto di musicisti come Fossati e Frankie HNRG. Dodici brani che virano verso l'Africa. L'interprete parla del movimento siciliano dei Forconi ("la politica ha deluso"), annuncia a Tgcom24 il tour di 8 date nei palasport: "Sul palco in 21". E Sanremo? "Ho detto no, non voglio essere giudicata dal televoto". - A quattro anni di distanza da "",torna con "" e per la prima volta scrive la sue canzoni con l'aiuto di musicisti come. Dodici brani che virano verso l'. L'interprete parla del movimento siciliano dei Forconi ("la politica ha deluso"), annunciail tour di 8 date nei palasport: "Sul palco in 21". E? "Ho detto no, non voglio essere giudicata dal televoto".

Un album chiaro, limpido, che culla verso i molteplici mondi del Sud, culture diverse, colori, suoni e guida anche alla consapevolezza che c'è un popolo provato e stanco dai continui soprusi e ingiustizie economiche e sociali. Il disco - per stessa ammissione di Fiorella - è nato dopo la lettura del libro di Pino Aprile "Terroni": "E' stato talmente scioccante constatare che quello che avevamo letto nei libri di scuola era lontano da quello che realmente era successo intorno all'unità d'Italia".



Da qui l'idea di un viaggio nel Sud?

Esattamente. Ho sentito la necessità di dare il mio contributo per collocare il Sud del mondo in una dimensione dignitosa. Nel brano 'Se solo mi guardassi' canto dei fratelli stranieri invisibili che vivono intorno a noi, ai quali non chiediamo mai nulla delle loro vite e che avrebbero in realtà tanto da raccontarci se solo avessimo voglia di ascoltarli. Parlo anche di persone che vivono a stretto contatto con noi, che lavorano nelle nostre case.



Dal Brasile all'Africa, come mai hai spostato i tuoi riferimenti geografici e musicale?

Mi ha ispirato la storia di Thomas Sankara - che in Africa è anche più popolare di Mandela - presidente del piccolo stato Burkina Faso dal 1984 al 1987. Ha sfidato le grandi potenze rifiutandosi di pagare un debito che non gli apparteneva. Lo hanno assassinato nel 1987 a soli 38 anni. La sua lotta sopravvive nonostante siano passati anni. A lui ho dedicato la canzone 'Quando l'angelo vola'. Ma il mio pensiero si estende a tutto il Sud anche a quello italiano.



Che ne pensi del movimento dei Forconi che da qualche giorno sta bloccando la Sicilia e non solo?

Mi spaventano un po' le proteste cavalcate da un certo opportunismo politico. In particolare con l'innesto del movimento di Forza Nuova. Detto questo, credo che sia una manifestazione del popolo senza motivazione specifica ma spinta dalla crisi, dalla stanchezza e dal disagio per il fallimento politico. Perché la politica, a sinistra come a destra, ha fallito. Quindi scatta la paura per il futuro e io al momento, al di là di Monti, non vedo soluzioni.



In questo album c'è "In viaggio" un brano dedicato a una figlia immaginaria, come mai?

Un giorno ho immaginato le parole che io avrei detto a una figlia (se ne avessi avuta una) in partenza verso il viaggio della vita. Così mi sono messa a trascrivere i pensieri ed è nata questa canzone.



E' vero che hai detto no a Sanremo?

Verissimo. L'ho fatto tante volte e ci sono anche tornata ospite. Poi sinceramente di essere giudicata da un televoto non mi andava proprio.



Meglio partire in tour il 21 marzo da Napoli, per la prima volta toccherà i palazzetti come mai?

Perché siamo in tanti. Undici i musicisti della mia band poi ci saranno dieci ragazzi scelti dal Projeto Axe' che nasce e si sviluppa in Brasile, a Salvador (Bahia), per il recupero dei ragazzi di strada. La mente di tutto è Cesare de Florio. Insomma assieme a questi nuovi talenti faremo uno spettacolo di arte, musica, danza e con tante sorprese. Poi riprenderemo con un tour nei teatri, come sempre.



Chiudiamo con il disco, sembra che ci sia una velata malinconia di fondo. Perché?

Lo spiego anche nel brano 'Dal tuo sentire al mio pensare'. Mi chiedo come siamo diventati? Perché una volta eravamo diversi? C'è stato un peggioramento generale. Ma forse sono interrogativi a cui preferisco non rispondere.

Andrea Conti