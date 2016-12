Paoli e De André insieme per Genova

foto Ufficio stampa 12:44 - "AMIamo Genova" è una serata di beneficenza e musica. Tante le sorprese sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano giovedì 26 gennaio, con Gino Paoli, Cristiano De André, Fabio Fazio e Francesco Baccini, presentati dall'attore genovese Corrado Tedeschi. A loro si uniranno tanti altri artisti che si cimenteranno in duetti e canzoni dedicate a Genova. - "" è una serata di beneficenza e musica. Tante le sorprese sul palco del Teatro degli Arcimboldi di Milano giovedì 26 gennaio, con, presentati dall'attore genovese. A loro si uniranno tanti altri artisti che si cimenteranno in duetti e canzoni dedicate a Genova.

"AMIamo Genova" è una serata benefica organizzata per raccogliere fondi a favore delle famiglie vittime della tragica alluvione dello scorso 4 novembre, che ha duramente colpito il capoluogo ligure. Ma "AMIamo Genova" vuole essere anche un tributo a Genova, un evento nel quale celebrare una città con una grande vocazione artistica e così prossima a Milano anche da un punto di vista culturale.



Il cast si riunirà sul palco per il gran finale: una canzone intonata da tutti, composta appositamente per la serata.



L’evento nasce dalla volontà di alcuni amici genovesi, ormai trapiantati in territorio lombardo, di dare un contributo concreto e, nello stesso tempo, un tributo alla propria città d’origine. L’idea ha avuto l’immediata ed entusiastica adesione dei grandi artisti legati alla città, sommi rappresentanti della scuola dei cantautori genovesi e dell’entertainment nazionale.



L’evento è stato prodotto pro-bono dall’agenzia di comunicazione UM Italia in collaborazione con il Teatro degli Arcimboldi e gode del sostegno di H3G Italia e Tiffany & Co. Italia. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a favore delle organizzazioni che stanno aiutando la popolazione genovese colpita dall’alluvione: Un aiuto subito promossa dal Corriere della sera, Una mano per Genova di Gino Paoli e Aiutiamo Genova di Barabino & Partners.



INFORMAZIONI Teatro degli Arcimboldi Viale dell’Innovazione, 20 – 20126 Milano Tel. 02.64.11.42.212/214 www.teatroarcimboldi.it Biglietti da Euro 16,50 a Euro 41,50 (comprensivi di diritti di prevendita)